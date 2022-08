Choses étranges: c’était les premières auditions des acteurs

Bien avant choses étranges commencé à rouler et Netflix rencontrer l’un des produits les plus efficaces et les plus consommés de l’histoire de la plateforme, il y a eu un processus très compliqué pour les créateurs de l’émission. Les frères Duffer Ils savaient qu’ils devaient mettre le doigt sur le clou lors du choix des artistes, car l’avenir de l’histoire, qui compte aujourd’hui quatre saisons sur la plateforme, dépendait de la dynamique entre eux et de la capacité à porter le poids des scènes. diffusion et qui se prépare pour un cinquième et dernier.

Carmen Cuba était le directeur de casting de la série, qui a parlé avec Salon de la vanité sur les souvenirs derrière le processus de sélection de cette production. « finn loup-garou c’était le plus drôle »a dit Cuba. De plus, il a souligné : « On s’est rendu compte très tôt que ces papiers n’allaient pas pouvoir être résolus par un garçon qui n’avait aucune expérience » et fait remarquer qu’aucun des cinq protagonistes de choses étranges il est parti « de nulle part » mais ils travaillaient tous depuis des années.

+ Comment ils ont choisi les 5 protagonistes de Stranger Things

5 – Noah Schnapp (10 ans)

« C’était spécial »assuré Carmen Cubatout en notant que lorsqu’ils se sont mis à trouver l’enfant idéal pour jouer Will Byer ils l’ont fait avec quelqu’un qui était jeune mais qui avait en même temps une certaine innocence et beaucoup de charisme. En ce sens, il a souligné que c’était important car on allait peu le voir dans le premier volet et que même s’il aurait plus de poids dans le second, il devait être quelqu’un de convaincant qui suscitait le désespoir de ses amis pour être sauvé. À son actif, il avait déjà travaillé avec une icône du cinéma comme Steven Spielberg dans pont des espions.

4 – Millie Bobby Brown (11 ans)

Pour Millie Bobby Brown il y avait un détail qui était celui qui définissait l’accord : sa capacité à devenir émotif et à pleurer. Sur la bande qu’il a soumise à l’audition pour soulever On pouvait la voir pleurer sans problème, mais elle a expliqué qu’ils avaient besoin de la voir émotive face à face. Lorsqu’elle a auditionné, ils ont testé tout ce que cette actrice talentueuse pouvait faire avec en prime que malgré son accent britannique, elle a fait toute son audition avec un accent américain.

3 – Finn Wolfhard (12 ans)

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le garçon qui jouait Mike Wheeler dans la série était « plus amusant » de tous ceux qui sont devenus des stars choses étranges. Telle était la connexion avec cet acteur qui Carmen Cuba elle a fini par être la directrice de casting de son premier film en tant que réalisatrice. Comme il s’en souvient, il a fait toute son audition depuis son lit à la maison, complètement malade, et cela n’a été remarqué à aucun moment.

2 – Caleb McLaughlin (13 ans)

L’acteur chargé de jouer Luc a été défini par Carmen Cuba Quoi « fantastique ». Il était l’un de ceux qui avaient de l’expérience dans Broadway il a donc rempli le rôle d’avoir beaucoup de travail antérieur. Mais s’il y a quelque chose qui a scellé son embauche, c’est la façon dont il s’entendait avec le reste de ses camarades. « Il a apporté une énergie qui a nourri tout le monde »assuré Carmen Cuba.

1 – Gaten Matarazzo (12 ans)

Choisir l’artiste qui se mettrait à la place de Dustin Hendersonl’élu était quelqu’un qui avait de l’expérience dans Broadway qui a pris les deux par surprise les frères duffer Comme Carmen Cuba, qui a déclaré qu’avant de clôturer le processus de casting, ils n’auraient jamais imaginé rencontrer un enfant comme lui. De plus, il a révélé un détail intéressant de cette apparition : « Il a été le premier à créer sa part en dehors de la façon dont elle a été écrite ».

