Choses amusantes à faire à la maison pendant l’isolement

Vous pouvez participer à une variété d’activités amusantes dans le confort de votre maison. S’il y a une chose que le passé nous a apprise, c’est comment passer un bon moment et profiter au maximum de notre temps.

L’isolement n’est pas si mauvais : 8 choses amusantes à faire à la maison en isolement

En fait, cela a été une très longue année pour nous tous. Aussi mauvais que nous soyons lors des réunions Zoom, nous avons prouvé que nous sommes un groupe créatif lorsqu’il s’agit d’expérimenter à partir de nos espaces personnels.

Nous avons fait du pain aux bananes, nous avons fait du jardinage et nous avons même essayé d’apprendre le chinois. Si vous voulez profiter du temps qu’il vous reste à la maison pour apprendre de nouvelles compétences ou simplement rire (oui, c’est possible), alors vous le pouvez.

Nous avons parcouru Internet et compilé une liste complète de activités amusantes à faire à la maison pour vous divertir pendant les prochaines semaines.

Alors même que nous approchons de la dernière ligne droite, il est essentiel de maintenir notre santé mentale et de rester occupé. Votre santé mentale doit être structurée dans votre journée, alors pourquoi ne pas créer une liste de souhaits de verrouillage avec plusieurs de nos options ci-dessous.

Nous savons à quel point cette situation est désastreuse, mais nous espérons que tout le monde reste en sécurité et aussi joyeux que possible jusqu’à ce que nous sortions comme un phénix des cendres proverbiales dans une nouvelle ère.

1 – Commencer par la renaissance d’un artisanat classique des années 70 – Macramé

Tentez votre chance avec le macramé. Cet incontournable des années 70 a été revisité et fait son retour dans l’industrie artisanale. Non seulement le nouage du macramé est un passe-temps amusant, mais il a également commencé à apparaître sur nos flux Instagram comme un environnement créatif et bohème pour la décoration intérieure.

Si vous pouvez vous procurer un kit de bricolage, vous pouvez vous occuper pendant plusieurs heures. Qui savait que cette ficelle pouvait être si sexy ?

2 – Faites cuire du pain nuage et dégustez

D’abord est venu le pain aux bananes, suivi du gâteau au café fouetté, puis des biscuits à la sucette. Mais maintenant, des millions de personnes dans le monde font du pain dans le cloud et partagent leurs créations colorées sur des plateformes de médias sociaux comme Tik Tok et Instagram.

C’est un pain de dessert super facile qui ne nécessite que quatre ingrédients et peut être coloré de n’importe quelle manière en utilisant le colorant alimentaire de votre choix.

3 – Jouer au ping-pong virtuel

Ce défi de ping-pong virtuel de Les grands événements de la fumée, animé par Ade Leigh du Ping Pong Fight Club, propose 45 minutes pleines d’action de défis de ping-pong amusants. Y compris des anecdotes, des jeux ironiques et des blagues amusantes. Vous pouvez vous connecter et affronter des amis, des collègues et des personnes qui aiment le ping-pong, le tout dans le confort de votre maison.

C’est une façon extrêmement amusante de commémorer n’importe quelle occasion, qu’il s’agisse d’une expérience de liaison spéciale avec l’équipe, d’un anniversaire ou d’une fête (mais soyez prêt à utiliser les objets les plus étranges, comme des chauves-souris !).

4 – Améliorez votre posture

Nous savons tous que rester assis ou debout immobile pendant de longues périodes dans notre vie quotidienne est terrible pour notre corps, et travailler à domicile pendant cette saison d’isolement n’aide pas.

Être coincé dans n’importe quelle position pendant de longues périodes va à l’encontre de tout ce pour quoi le corps humain est développé et rend nos articulations et nos muscles malheureux. Alors levez-vous et bougez toutes les 30 minutes, et pour des moyens plus excitants de rester en forme, consultez les options de vidéo YouTube illimitées que vous pouvez accéder à votre boîte de réception tous les jours.

5 – Interagir avec les animaux en ligne

Votre animal de compagnie vous manque ? Jouez avec un animal de refuge en ligne peuvent ajouter un peu d’excitation et de joie à leur journée et à la vôtre. Visitez Petcube.com, où vous pouvez utiliser votre smartphone (qui savait que les animaux avaient des smartphones ?) pour contrôler les jouets dans un abri et interagir avec eux en temps réel.

Vous pouvez également voir des créatures vivantes dans leur environnement naturel, ce qui non seulement passera le temps mais vous remontera le moral à l’infini. Woof Woof!

6 – Faire une liste de voyage

Ce n’est peut-être pas facile pour nous d’aller dans des endroits exotiques pendant ces vacances, mais cela ne nous empêche pas de fantasmer sur l’endroit où nous aimerions être une fois tout cela terminé. Bimble est une application qui vous permet de collecter, sauvegarder et partager vos lieux préférés.

Bimble peut nous permettre ce monde fantastique dès maintenant, que ce soit en répertoriant tous les endroits que vous souhaitez visiter dans le monde, les plus belles cascades, les destinations touristiques ou les promenades.

Vous pouvez également dresser une liste des attractions locales que vous visiterez une fois les restrictions levées et vos trésors préférés rouverts. Fantasmer comme ça nous permet de continuer et est excellent pour notre santé mentale.