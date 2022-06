Chose cool : ces 5 glacières permettent de se rafraîchir en été

Que ce soit au bord du lac ou en vacances en camping dans le sud chaud – une glacière est indispensable. Après tout, des boissons froides doivent être disponibles et des aliments frais tels que des fruits et de la viande doivent être conservés. Nous vous montrons cinq modèles pour différentes exigences.

Petits réfrigérateurs pour les déplacements : les glacières sont un élément indispensable de toute soirée barbecue dans le parc ou en vacances en camping. Partout où des boissons fraîches et des aliments frais doivent être disponibles, ils sont là. De nombreux modèles sont si légers que vous pouvez facilement les transporter, même à vélo ou à la main. D’autres sont grands, alimentés électriquement et suffisamment froids pour remplacer un congélateur coffre. La glacière qui vous convient dépend principalement de la manière et du moment où vous souhaitez l’utiliser.

Le classique avec compresses froides : pratique pour les voyages

Vous cherchez une glacière petite et pratique que vous pouvez facilement transporter ? Ensuite, vous devriez chercher un sac isotherme flexible ou une boîte à lumière qui fonctionne avec des packs de glace. Vous remplissez les packs de glace avec de l’eau et les mettez au congélateur pendant quelques heures. Ensuite, ils entrent dans la boîte ou le sac isotherme avec les boissons et la nourriture. Tout y reste merveilleusement froid pendant des heures.

Il est préférable d’utiliser un modèle avec des packs de glace si vous allez à une soirée barbecue dans le parc ou si vous partez en pique-nique qui ne dure pas trop longtemps. L’eau des packs réfrigérants dégèle avec le temps – si la glacière est exposée à la lumière directe du soleil, elle ne garde le contenu vraiment froid que pendant quelques heures.

Glacière avec prise électrique : parfaite pour le camping

Vous souhaitez conserver des aliments frais ou des boissons fraîches pendant vos vacances en camping ? Vous n’avez pas besoin de grand-chose pour cela, même en vacances en camping : les glacières avec une connexion 12V peuvent simplement être connectées au circuit électrique de votre voiture et puis puiser dans la batterie de la voiture. Alternativement, vous pouvez connecter la glacière au réseau électrique – l’électricité sera mise à votre disposition sur les campings.

Si par contre vous roulez en cross-country, vous êtes dépendant du circuit électrique de votre voiture. Pour vous assurer que la batterie n’est pas complètement déchargée par la glacière, vous devez interrompre occasionnellement l’alimentation électrique et recharger la batterie de la voiture lorsque vous conduisez.

Glacière avec haut-parleur : Musique cool depuis la glacière



La bonne musique ne devrait pas manquer lors d’une fête sur la plage



Image : © Adobe Stock/dom636 2022



Pour beaucoup, la bonne musique ne devrait pas manquer lors d’une soirée barbecue ou d’un voyage à la campagne. Cependant, les haut-parleurs des smartphones ne conviennent pas à la sonorisation en raison de leur petite taille. Un haut-parleur Bluetooth est le meilleur choix, mais vous devez prévoir un espace supplémentaire lors de son transport. Alternativement, vous pouvez obtenir une glacière avec un haut-parleur intégré.

Alors que les aliments et/ou les boissons grillés peuvent être conservés au frais à l’intérieur de la glacière, il vous suffit de connecter votre smartphone au haut-parleur de la glacière via Bluetooth et d’écouter votre musique préférée. C’est ainsi que vous organisez vraiment chaque fête.

Froid solaire : idéal sur la plage

Les glacières modernes sont de plus en plus basées sur une technologie respectueuse de l’environnement – après tout, tous les campeurs ne veulent pas utiliser l’électricité. Et tous ceux qui ont besoin d’une glacière n’ont pas la possibilité de refroidir des packs de glace. C’est là qu’intervient GoSun Chill. La glacière fonctionne avec un compresseur électrique DC avec une batterie lithium-ion. Il génère de l’air ambiant froid à l’intérieur via un circuit de refroidissement, comme dans un réfrigérateur.

Le point fort : la batterie est une banque d’alimentation amovible qui se recharge à l’énergie solaire. Vous branchez un panneau solaire flexible et le processus de charge commence. Parfait pour tous ceux qui emmènent la glacière à la plage ou au lac. Selon le fabricant, une fois chargée, la glacière tient 14 heures sans baisse de performances. Vous pouvez régler la température via un affichage : l’échelle va de -20 à 20 degrés.

La glacière est faite soi-même : grâce aux instructions de bricolage, vous n’aurez plus jamais à la transporter

Avez-vous besoin d’une glacière principalement pour garder les boissons au frais pendant que vous vous dirigez vers la prochaine soirée barbecue dans le parc ? S’y rendre peut être fastidieux, surtout lorsqu’il s’agit de bouteilles en verre. Ce n’est pas le cas avec Follow me : votre glacière vous suit partout où vous allez – il vous suffit de la connecter à votre smartphone via Bluetooth.

Vient maintenant le hic : la glacière ne peut pas être achetée comme ça. Cependant, il existe des instructions sur la façon dont vous pouvez assembler vous-même le jeu de roues. Vous avez besoin de compétences manuelles et de connaissances techniques. En retour, vous avez un compagnon fidèle qui s’occupe du remorquage pour vous.