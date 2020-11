Chose bien équilibrée: avec le suivi de la grossesse de Garmin à travers le temps de balle

Garmin a présenté mardi un nouveau programme pour les femmes enceintes: avec l’aide du suivi de la grossesse, les femmes enceintes peuvent garder un œil sur leur santé et leur entraînement pendant cette période passionnante. La fonctionnalité fournit également de nombreuses informations utiles et intéressantes.

Les femmes enceintes se posent généralement de nombreuses questions: combien puis-je faire de sport? Que dois-je manger Combien de gain Avec le nouveau suivi de grossesse, que Garmin a officiellement présenté mardi, le fabricant de vêtements bien connu offre aux femmes enceintes un outil précieux. Entre autres, il recueille des valeurs physiologiques et fournit des informations utiles. Comme pour de nombreuses applications de grossesse, un tracker de contraction est également inclus. L’avantage est que les propriétaires d’appareils portables Garmin peuvent désormais collecter toutes ces valeurs, informations et outils en un seul endroit et avoir une vue d’ensemble.

Vous pouvez suivre cela avec Garmin pendant la grossesse

Le suivi de grossesse de Garmin est intégré au suivi du cycle menstruel dans l’application Connect et permet une transition transparente. Toute personne qui tombe enceinte entre la date prévue de l’accouchement dans l’application et reçoit désormais des informations hebdomadaires sur la taille de l’embryon, les symptômes possibles de la grossesse ainsi que des conseils en matière d’exercice et de nutrition. Vous pouvez saisir manuellement plus de 30 types de plaintes différents, suivre les mouvements de l’enfant dans l’abdomen ou la glycémie – et les montrer au gynécologue ou à la sage-femme comme un aperçu pratique.

Quiconque était auparavant actif dans le sport reçoit non seulement des conseils sur l’entraînement pendant cette période, mais peut également suspendre son statut d’entraînement. Après tout, la grossesse ne devrait pas porter sur de nouveaux records personnels, mais sur le plaisir de faire de l’exercice. Si la fin du temps de balle approche, le tracker de contraction pourrait vous intéresser. Il permet de suivre la durée et la fréquence ainsi que les intervalles entre les contractions directement sur la montre Garmin.

Le suivi de grossesse est désormais disponible pour les propriétaires de nombreux appareils portables Garmin à télécharger depuis le Connect IQ Store, par exemple pour les séries Venu, Vivoactive, Forerunner et Fēnix. La fonction est déjà préinstallée dans la série Vivomove.