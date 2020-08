Chorus montré en action pour la première fois à la gamescom 2020

Bien qu’il ait été annoncé en mai dernier dans un À l’intérieur de la Xbox dédié aux jeux vidéo qui sortiront pour Xbox série x, Argent profond Il n’avait pas encore partagé de vidéo montrant le gameplay de sa dernière science-fiction et le jeu des navires. Cependant, l’arrivée de gamescom 2020 a changé la donne.

Lors de la diffusion du Soirée d’ouverture en direct il y a quelques heures, l’hôte Geoff Keighley a eu le plaisir de montrer premier gameplay officiel Refrain. Cette aventure avec éléments du monde ouvert développé par Fishlabs d’argent profond nous mettra dans la peau de Nara, une fugitive qui se lance dans un dangereux voyage spatial afin de détruire le culte sombre qui l’a créée.

Le développeur a conçu ce jeu vidéo avec l’intention d’en faire un Expérience frénétique en solo, dans lequel une tentative est faite pour capturer l’essence de tireurs des navires d’antan. Tout au long du voyage à travers les étoiles, il y aura affrontez diverses hordes de navires ennemis, des croiseurs spatiaux aux proportions gigantesques et même des entités étranges Ils viennent des coins les plus sombres de la galaxie.

Refrain Il n’a pas encore de date de sortie spécifique, mais il a été confirmé qu’il sera mis en vente dans 2021 et que ce sera un titre cross-gen, c’est-à-dire qu’il pourra être joué en PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X; sans oublier bien sûr la version pour PC, qui atteindra les deux Vapeur comme Magasin de jeux épiques.

