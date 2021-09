CHORUS imprime pour PC

La vérité est que le jeu est très fortement soutenu par une aura de mystère. CHORUS n’est pas idiot quand il s’agit de nous plonger dans le décor de la science-fiction. Au cours de nos voyages, nous avons vu des temples rougeâtres, des fontaines spatiales, des stations, des fermes de météores tracer des chemins lents et irréguliers… Naviguer dans CHORUS, c’est se laisser absorber par ses charmes visuels, un exploit qui peut être exploité dans Fishlabs.

Cultes survivants, pirates et l’inconnu dans l’espace

Quant à la partie narrative, nous sommes Nara, une pilote qui, pour des raisons du destin, décide de s’exiler de sa tribu pour rechercher la vérité sur son origine. Comme nous l’avons dit précédemment, la jeune femme n’est personne sans son navire, le Forsaken. On peut le comprendre comme une extension qui vous permettra de survivre aux hostilités que vous rencontrerez au cours de l’aventure.

L’équipe a insisté sur le fait qu’ils sont clairs sur ce qu’ils veulent offrir avec CHORUS. Ils veulent que ce soit une expérience solo qui équilibre le poids du récit et le vertige de son gameplay. Il est tout aussi important que vous vous sentiez solide aux commandes, car il est tout aussi important que vous saisissiez au fur et à mesure que nous en découvrons davantage sur votre parcours. En fait, ils prétendent avoir trouvé l’équilibre entre les deux éléments, étant une aventure avec une narration curieuse et intéressante ainsi qu’un jeu de tir très raffiné.

Pour le projet, il était essentiel d’inscrire le gameplay dans un espace de liberté pour le contrôle du navire. Bien sûr, le fait qu’ils aient été si concentrés sur la caméra a à voir avec cela. La perspective s’éloigne intentionnellement du navire. Ce n’est pas le typique près de l’arrière du nez, mais il laisse un plus grand champ de vision. Il y a deux raisons impérieuses derrière cela : adoucir les virages rapides du navire au combat et transmettre le sentiment d’être dans un monde réel, un monde qui encourage l’exploration.

Équilibre raffiné entre progression, action et immersion

Il n’oublie pas non plus que nous sommes face à un jeu vidéo et que le plaisir y est implicite. Ils promettent que la progression est capitale, que ce soit par le biais d’incitations financières, d’améliorations de personnage ou de missions secondaires. Fishlabs prétend avoir créé un système qui s’éloigne du sentiment des messagers.

Les missions principales mèneront souvent à une structure linéaire, où se déroule la progression de l’intrigue et sur le chemin de la prochaine section ouverte.

Le jeu introduit de nouveaux ennemis au fur et à mesure que nous progressons, ce qui signifie une amélioration de la diversité qui, avec les missions émergentes et les tâches secondaires, ne nous fait pas ressentir l’ennui de toujours faire la même chose. On y voit des courses contre la montre, des assistances aux robots au combat, des scènes d’escorte et bien des situations qui font allusion à cette variété.

Mais là où CHORUS brille, c’est lorsqu’il vous plonge dans des niveaux conçus pour tirer parti des capacités du vaisseau.

Synergies entre capacités et armement

«Le navire est aussi important que Nara», assure l’équipe présente. De la manière de combattre à sa conception, le Forsaken est un pilier fondamental du développement une fois qu’il est déployé à l’écran, à la fois narrativement et jouable. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous obtiendrons des améliorations qui nous permettront d’améliorer nos armes dans les différents hangars que nous aurons répartis sur les planètes.

En fait, l’arsenal nous met aux commandes de 3 types d’armes utiles selon les situations. Plus vieux, nous devons garder à l’esprit qu’il n’y a pas d’auto-pointage typique du genre. Mais c’est intentionnel, en fait, ses créateurs l’ont affirmé. « Nous voulons la capacité du joueur à compter« Ils partagent.

Et à cela ajoutez les différences que les ennemis auront les uns des autres. On trouvera divers boss et mini boss ; ce qui nécessitera des stratégies plus élaborées pour abaisser leurs énormes barres de santé affichées à l’écran. Ces moments vous feront mettre en pratique tout ce que vous avez appris contre des ennemis de moindre importance.

Nara et Forsaken, une symbiose au-delà de l’humain et de la machine

Si nous parlons maintenant du design du Forsaken, nous devons dire qu’il est conçu comme une entité légère dont les hautes vitesses seront comme son ADN. A l’arrière, nous avons l’IA du navire. À l’intérieur de la cabine se trouve Nara. Il repose dans une sorte de chambre cellulaire qui le « fusionne » avec le navire, pour ainsi dire.

C’est similaire à la connexion neuronale qui se produit entre les pilotes de Pacific Rim, mais à plus petite échelle. L’artiste qui l’a conçu fait allusion à cela pour renforcer la vraisemblance en termes de mouvement du navire. Il ne serait pas logique d’avoir un tel contrôle de réponse par le biais des commandes traditionnelles d’un navire conventionnel.

CHORUS convainc en ce moment, on prédit qu’il donnera beaucoup à dire dans le futur

CHORUS atteindra aussi bien les consoles de la génération passée que celle actuelle. Sur PS5 et Xbox Series X | S, il fonctionnera à une résolution de 4K et 60 images par seconde, en plus d’autres améliorations techniques spécifiques : une meilleure qualité d’ombres, plus d’effets dans l’espace, une physique de destruction plus réaliste et des temps de chargement plus rapides, entre autres.

La vérité est que le résidu qui nous a laissé fait sourire. Il reste à voir comment cela évoluera dans le futur, mais pour l’instant, l’idée qu’ils essaient de faire fonctionne et est une bouchée délicieuse à la fois pour les amateurs du récit spatial « Scy Fy » et pour ceux obsédés par les shumps 3D.

CHORUS arrivera dans nos magasins le 3 décembre pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Google Stadia et PC.