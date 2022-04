Chopard : Optez pour les lunettes de soleil éthique pour un été en mode green

in

En s’engageant dans un Voyage ver le Luxe Durable en 2013, Chopard s’est engagé à faire une différence positive dans le monde dans lequel nous vivons. La famille Scheufele s’est engagée à créer et à produire une mode et des bijoux durables en respectant strictement les règles de conformité et les normes des industries vérifiées.

En tant que leader du marché du luxe en matière de durabilité grâce à son utilisation à 100 % d’or éthique, Chopard est également un membre important du Responsible Jewellery Council (RJC). Depuis 2012, la Maison veille à ce que toutes les opérations de fabrication et d’exploitation répondent systématiquement aux exigences rigoureuses de cette norme difficile à atteindre – des normes axées sur la protection de l’environnement, les droits de l’homme et du travail, ainsi que la divulgation et la transparence complètes des produits.

Parce que Chopard suit le parcours depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la mise sur le marché, en passant par la chaîne de production, l’entreprise est en mesure de faire preuve d’une transparence totale vis-à-vis de ses clients quant à la manière dont elle mène ses affaires – une préoccupation de plus en plus importante pour les acheteurs de produits de luxe du monde entier.

Cette approche se retrouve sur tous les produits de luxe de Chopard, y compris sur sa gamme de lunettes remarquables, des pièces classiques de tapis rouge aux modèles contemporains et sportifs.

Lunettes de soleil pour femme Chopard

Ice Cube

Il n’y a pas d’autre façon de le dire : la collection Ice Cube est cool. S’inspirant du design géométrique de la collection originale Ice Cube, ces lunettes de soleil associent l’élégance moderne à une touche urbaine.

Des facettes carrées encadrent une gamme de lentilles colorées allant du violet saisissant au noir fumé, méticuleusement conçues pour briller comme un reflet pur de la glace. Incorporant style, séduction et confiance, cette collection est aussi à l’aise dans un bar sur le toit de Tokyo à la tombée de la nuit que dans un cocktail de Saint-Barth.

Happy Diamond

La célèbre collection Happy Diamond de Chopard capture et célèbre tout ce qui est pur et joyeux, sans effort et naturellement. Aussi moderne et ludique que la collection de bijoux d’origine, cette gamme de lunettes de soleil ne manque pas de séduire.

Embellie par le motif Happy Diamond, cette collection est ornée de cristaux de zircon ou de nacre sur la tempe. Finie avec des verres fumés dégradés, vous pouvez être sûr de vous démarquer en étant illuminé par votre lumière naturelle.

Imperiale

Complétant à merveille la collection originale Imperiale, ces lunettes d’une féminité exquise rendent hommage à nos impératrices des temps modernes. Dans une gamme capsule de trois formes de verres, tous les styles de lunettes Imperiale incarnent le luxe pur.

Brillant sur le tapis rouge, les lunettes de soleil Imperiale ont une forme intemporelle qui met en valeur tous ceux qui les portent.

Une gamme de verres subtilement colorés témoigne de l’énergie mystérieuse qui se dégage de cette sélection.

Avec des options allant de montures ornées de bijoux à des finitions chics et simplistes, la collection Imperiale proclame un respect pour le glamour éternel.

Lunettes de soleil pour homme Chopard

Racing classique

Pratiques mais légères comme une plume, les montures Classic Racing de Chopard allient design exceptionnel et luxe raffiné. Fabriquées à la main avec les meilleurs matériaux d’origine éthique (par exemple, la fibre de carbone et le bois), ces lunettes de soleil sont faites pour briller au soleil et pour attraper la brise avec le toit ouvert.

Inspiré par les supercars de notre génération, Chopard a maîtrisé sans effort l’amalgame de l’élégance classique et du style sportif.

Cette touche supplémentaire de style sportif est parfaite pour le gentleman passionné de sport automobile.

Mille Miglia

Inspirées par la célèbre Mille Miglia, ces lunettes de soleil esthétiques sont un clin d’œil sophistiqué à la piste de la course. Les verres polarisants fumés garantissent la protection de votre vue contre les puissants rayons du soleil, tandis que le choix entre le noir mat et le bleu mat vous permet de choisir le compagnon estival parfait pour votre garde-robe.

Classic

L’ombrelle originale pour gentleman au style intemporel et avec des options pour choisir votre couleur parfaite, la lunette de soleil Classic Chopard offre une élégance et un goût indéniables. Miroir d’un luxueux bracelet de montre en métal, ces lunettes ajoutent un niveau supplémentaire d’élégance masculine à votre comportement.

S’inspirant de l’homme d’affaires moderne qui a le souci du détail, la collection Classic comprend une petite gamme de styles tels que la forme originale de style aviateur – l’accompagnement parfait que vous soyez en vacances d’été ou que vous vous échappiez vers le soleil d’hiver.

L’engagement de Chopard en matière de pratiques éthiques

Chopard s’est engagé auprès de ses clients du monde entier à être transparent sur ses produits et ses pratiques commerciales. La famille s’assure que les politiques motivées par l’éthique sont toujours respectées et que la chaîne d’approvisionnement est conforme aux normes durables à chaque étape.

De l’approvisionnement en matières premières au processus de fabrication, en passant par les employés internes et le consommateur, Chopard se soucie de chaque étape du voyage et espère que vous la rejoindrez dans cette aventure monumentale de la mode éthique.