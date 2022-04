Chopard : Voici comment l’horloger de luxe a modifié le design de ses montres au fil des années

Chopard est une entreprise suisse d’horlogerie et de joaillerie fondée en 1860. Au cours de ses 160 ans d’histoire, la société, son équipe de direction et ses horlogers internes ont continuellement cherché à améliorer leur célèbre gamme de garde-temps emblématiques et, dans une perspective plus large, les normes de l’industrie horlogère dans son ensemble.

Leur capacité à créer des modèles attrayants, complexes et très demandés a été rendue possible par des investissements continus dans des processus de fabrication sophistiqués et dans la formation de leur personnel de conception et de production afin qu’il puisse opérer à un niveau beaucoup plus élevé.

À ce sujet, leur capacité de production a été récemment renforcée par l’ouverture de l’usine déjà célèbre de Fleuriers Ebauchers. Outre l’amélioration de la qualité des composants complexes dont elle a besoin pour sa célèbre gamme de montres, cette installation offre également à l’entreprise une capacité de production plus élevée afin qu’elle puisse répondre à la demande croissante de ses garde-temps.

Conception interne

Pour chaque montre de la gamme Chopard, un calibre spécifique et unique est produit. Le calibre contient les engrenages et les systèmes complexes qui permettent à la montre de garder l’heure avec précision. Ces processus sont collectivement désignés par les fabricants de montres sous le nom de « mouvements ».

Les montres produites à Genève sont considérées par les collectionneurs et les clients comme faisant partie des meilleures montres du monde. Cela s’explique en grande partie par le Poinçon de Genève, une récompense décernée aux fabricants de montres qui satisfont en permanence à un ensemble d’exigences strictes.

Les exigences du Poinçon de Genève sont rigoureuses et très difficiles à atteindre dans la production générale – les mouvements approuvés par le Poinçon de Genève doivent avoir une marge d’erreur inférieure à 0,01 mm.

Tout au long de l’histoire, Chopard a été célébré pour son habileté à réaliser ces mouvements de fabrication précis. En effet, ce sont les compétences des experts horlogers internes qui ont persuadé Karl Scheufele III de racheter cet horloger en plein essor en 1963. À l’époque, il était un orfèvre réputé et il cherchait à étendre son activité au marché de l’horlogerie.

En 1996, Chopard a obtenu le prestigieux Poinçon de Genève sur un calibre de sa propre conception. Ce nouveau calibre, le L.U.C 96, devient la base de la ligne de montres pour hommes Chopard Luc.

Nouvelles innovations dans les mouvements

Depuis lors, les horlogers de Chopard ont mis au point 17 variations différentes du calibre L.U.C. 96 pour les intégrer aux différentes lignes de montres LUC, comme les styles Heritage, très prisés.

La détermination de Chopard à être le meilleur de sa catégorie est probablement la principale raison de son succès lorsqu’il a remporté le Grand Prix de l’Aiguille d’Or pour sa montre L.U.C. Full Strike. Il s’agissait de la récompense la plus importante du 17e Grand Prix d’Horlogerie de Genève, la cérémonie de remise des prix la plus prestigieuse de l’industrie horlogère.

Au fil du temps, plusieurs autres calibres ont été lancés :

2000 – Le L.U.C 1.98 a fait passer la réserve de marche de 3 à 9 jours. Cela signifiait qu’il y avait moins de remontage nécessaire pour les montres équipées de ce mouvement.

2007 – La L.U.C 10 CF a été lancée, équipée d’un chronographe automatique. Un chronographe enregistre le passage du temps tout en indiquant l’heure. Il était particulièrement populaire sur les montres de sport en raison de son utilité dans l’enregistrement précis du temps dans les sports et les performances athlétiques.

2019 – Le mouvement le plus récent, le L.U.C 96.24-L, introduit un tourbillon volant. Un tourbillon minimise les effets de la gravité sur une montre, un problème important dans les montres antérieures. Le tourbillon volant de la L.U.C 96.24-L est équilibré à l’intérieur de la montre, une première du genre pour Chopard.

Design du boîtier

Le design extérieur des montres continue de correspondre aux goûts changeants des clients du luxe. Depuis que la gestion de la société a été confiée aux enfants de Karl Scheufele, Karl-Friedrich Scheufele et Caroline Scheufele, en 1985, de nombreux modèles emblématiques de la société ont continué à être repensés et affinés pour répondre aux goûts des clients.

Happy Diamonds

Happy Diamonds est la marque de montres pour femmes de Chopard qui présente des diamants flottants entre le cadran et l’extérieur de la montre. Lorsque la montre a été présentée pour la première fois en 1976, la collection a été conçue pour être portée lors de galas, de bals et de tapis rouges. Caroline Scheufele a décidé d’innover dans le design et de le remodeler pour le porter au quotidien.

Le résultat final est le Happy Sport. Cet ajout à la marque Happy Diamonds lui a permis de partager son amour des diamants mobiles avec les femmes qui estimaient que la montre originale devait être adaptée à leurs goûts.

Pour que Happy Sport puisse être portée avec des tenues décontractées, elle a décidé de retirer le bracelet et la lunette en or et de les remplacer par de l’acier inoxydable. Pour citer Caroline Scheufele,

« la force de la Happy Sport est que vous pouvez la porter toute la journée, avec n’importe quelle tenue, et c’est précisément pour cela que je l’ai conçue. »

Un équilibre entre design et précision

Les innovations de toutes les gammes de Chopard proviennent à la fois de Karl-Freidrich et de Caroline Scheufele. Ils savent que la production d’un design extérieur attrayant et désirable est tout aussi importante que la production d’une montre capable de garder le temps correctement.

C’est pourquoi les horlogers et les chefs de style de Chopard travaillent ensemble – pour produire des montres que les clients veulent posséder mais dont l’efficacité est fiable à tout moment.

Pour ce faire, le site de Fleuriers Ebauchers de la société a la capacité interne de concevoir des calibres spécifiques pour des collections de montres parfois très particulières. Ces calibres spécifiques permettent des mouvements réguliers dans n’importe quelle montre de forme créée par les chefs de style – les stylistes de Chopard ne sont pas prisonniers de la nécessité de rendre chaque design circulaire.

C’est le cas de la L.U.C XPS Twist QF dont le calibre est décalé dans la lunette de la montre. Cette approche unique d’un classique de l’homme contemporain se traduit par un design que seuls quelques horlogers dans le monde, comme Chopard, peuvent fabriquer.

Le travail des directeurs de Chopard pour produire une montre qui fonctionne parfaitement et reste esthétiquement belle montre leur approche unique du design.