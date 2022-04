Caroline Scheufele et Chopard, l’amour des montres traditionnelles

Fondée par Louis-Ulysse Chopard en 1860, Chopard est un fabricant de montres et de bijoux suisses de luxe. Après avoir été héritée par le fils et le petit-fils de Louis-Ulysse, l’entreprise familiale s’est installée à Genève en 1937 et a reçu le Poinçon de Genève – une certification qui ne s’applique qu’aux montres fabriquées dans le canton de Genève et qui garantit la plus haute qualité, que l’on ne trouve que chez les artisans les plus exclusifs de la haute horlogerie.

Chopard, Caroline Scheufele et la famille Scheufele

La famille Scheufele a acquis Chopard en 1963 et s’est depuis imposée comme un leader dans le domaine des montres, des bijoux et des accessoires de luxe, tout en s’engageant à soutenir une production 100% éthique de l’or et écologiquement durable. Caroline Scheufele est la directrice de la création et la coprésidente de Chopard, qui a ouvert la voie à des pratiques modernes tout en conservant ses racines dans la conception traditionnelle des montres.

Bien que Chopard crée des collections de bijoux sensationnelles, des accessoires de mode tels que des sacs à main et des foulards, ainsi que des parfums raffinés, c’est la maîtrise de l’horlogerie qui permet à la marque de se distinguer sur le marché des produits de luxe. Maîtrisant l’ensemble de la production horlogère, Chopard représente véritablement son éthique d’individualité et d’indépendance.

L’histoire de l’horlogerie remonte au 17ème siècle, lorsque des horloges à ressort ont été fabriquées pour la première fois, suffisamment petites pour être portées sur le corps, en tant que montre-bracelet ou montre de poche. Une date importante dans l’histoire de l’horlogerie est 1657, lorsque le spiral a été ajouté au balancier, augmentant ainsi considérablement la précision et permettant aux montres de se développer plus rapidement.

La créativité de Chopard et l’inspiration de Caroline Scheufele

Bien que des développements importants aient été réalisés dans le monde de l’horlogerie au Royaume-Uni, en Amérique et au Japon, c’est en Suisse que l’industrie horlogère a connu son essor. Aujourd’hui, Chopard, sous l’œil créatif de Caroline Scheufele, fait partie d’une poignée d’artisans horlogers qui réalisent l’ensemble de la chaîne de production indépendamment de toute autre société d’assistance.

Aujourd’hui, Chopard offre le choix entre des mouvements de montres à remontage automatique ou manuel, selon le modèle. Il va sans dire que, dans tous les cas, le travail artisanal réalisé sur ces garde-temps est d’une qualité exceptionnelle, à l’image du choix minutieux des matériaux – pour lequel Caroline Scheufele est réputée.

Nous connaissons tous le prestige que représente une montre-bracelet. L’homme d’affaires moderne choisit sa montre avec autant de réflexion et de recherche que ses investissements financiers. C’est un symbole de statut, une œuvre d’art et un bien précieux et sentimental.

Dans les cercles de personnes riches et célèbres, votre montre est le reflet de votre position dans le monde. Les montres traditionnelles dégagent classe, richesse et élégance. Le marché des montres électroniques n’a tout simplement pas sa place dans ce club, et aucun membre ne souhaiterait s’engager dans autre chose que l’opulence absolue.

Pour les femmes, il s’agit moins d’une démarche commerciale que d’un amour de la beauté pure, de la prospérité et du style. La directrice de la création et coprésidente de Chopard, Caroline Scheufele, l’a compris et incarne ces valeurs dans ses créations ingénieuses.

Le luxe traditionnel de Chopard

Qui peut donc s’offrir une montre de luxe traditionnelle ? Il existe de nombreuses options pour ceux qui ont la chance de pouvoir se les offrir, peut-être un cadeau pour l’être aimé, pour marquer un anniversaire ou une occasion spéciale. De même, une fois les grandes étapes franchies sur le marché, un jeune professionnel prospère peut se récompenser avec sa première montre artisanale. Un souvenir de ses réalisations et quelque chose pour l’inciter à de futurs succès commerciaux.

Pour une femme, recevoir une montre d’une telle qualité est un moment inoubliable. Peut-être offert par ses parents après son départ de la maison, c’est un objet à conserver précieusement et à chérir, et un rappel constant de l’amour de sa famille alors qu’elle fait ses premiers pas dans le monde des adultes.

Dans notre monde moderne, nous considérons notre indépendance comme allant de soi. Caroline Scheufele a gravé une éthique particulière dans le manifeste de Chopard, celle de célébrer l’audace et la créativité. Chopard applaudit l’impératrice des temps modernes, qui, les pieds fermement sur terre, fait progresser ses affaires de manière prospère et avisée. C’est une femme qui sait ce qu’elle veut, et qui n’a pas peur de l’obtenir.

Pourquoi préférer une montre traditionnelle à une montre moderne ?

La technologie moderne a donné lieu à d’innombrables inventions. Dans l’univers des montres, nous avons récemment assisté à l’introduction de la montre intelligente. Avec des fonctions apparemment infinies et la capacité d’organiser n’importe quoi, de l’emploi du temps à l’envoi d’e-mails, il semble que cette montre ne puisse rien faire de mauvais.

Cependant, il lui manque la substance et l’ingénierie traditionnelle que l’on trouve si calmement et si élégamment dans la montre-bracelet traditionnelle. La montre connectée est peut-être capable d’allumer votre chauffage à la maison en rentrant du bureau, mais elle n’a tout simplement pas le même poids. Elle ne joue même pas dans la même catégorie.

Les montres connectées ont tendance à séduire une clientèle plus jeune, qui privilégie actuellement la technologie à la substance, et qui s’intéresse davantage aux gadgets qu’au design classique. C’est chez le client plus raffiné, qui apprécie l’élégance et la grandeur intemporelles, que nous savons que nous avons un porteur approprié.

La smartwatch semble imposer un défi au garde-temps traditionnel, mais il ne fait aucun doute que Chopard a foi dans le savoir-faire, la réputation et l’esthétique de la montre-bracelet traditionnelle.

Les montres traditionnelles résisteront à l’épreuve du temps grâce à leur charme, leur endurance et leur présence illimités. Il ne fait aucun doute que nous aimons porter, admirer et sentir le poids métaphorique d’une montre traditionnelle. Les chefs-d’œuvre mécaniques en question ne montrent aucun signe de ralentissement, ils restent inébranlables dans leur attrait.