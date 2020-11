Choisissez le meilleur Pokémon de départ: Torterra, Infernape ou Empoleon?

Dans Areajugones nous continuons notre recherche de Pokémon de départ parfait. Pour ce faire, nous menons plusieurs questionnaires pour vous permettre de choisir votre favori à chacune de ses trois étapes évolutives. Nous avons déjà réalisé les enquêtes de Kanto, celles de Johto et ceux de Hoenn. Vous pouvez toujours voter pour votre Pokémon initial préféré en suivant ces liens que nous vous laissons.

Aujourd’hui, c’est au tour d’en finir avec une autre région: Sinnoh. Nous avons déjà demandé votre avis sur les deux premières étapes évolutives de vos initiales. Maintenant, c’est à votre tour de choisir votre Pokémon de départ préféré dans sa dernière évolution:Torterra, Infernape ou Empoléon? Comme nous vous le disons toujours, souvenez-vous votez sans tenir compte de vos préévolutions, puisque chaque étape du Pokémon initial a son enquête correspondante.

Torterra

Torterra, le Pokémon Continent, est Type de plante et de terre. Leur hauteur moyenne est 2,2 mètres, et pèse généralement environ 310 kilogrammes. La principale caractéristique de ce pokémon c’est lui petit écosystème qui a sur la coquilleIl a de l’herbe, des rochers et même un arbre. Certains petits Pokémon utilisent ce petit monde comme maison et créent leurs nids sur la coquille de Torterra. Par curiosité, dans les temps anciens, on pensait que le monde était composé de nombreux Torterra.

Infernape

Infernape, le Pokémon Flamme, est de Type d’incendie et de combat. Il mesure généralement environ 1,2 mètres, et son poids moyen est 55 kilogrammes. Les principales caractéristiques de ce pokémon c’est sa vitesse et son agilité. Ceux-ci sont utiles pour affronter des rivaux, qu’il frappe de tous ses membres. En outre, un autre élément caractéristique de Infernape est le couronne de feu qu’il a sur la tête. Il perd de son intensité lorsqu’il vous reste peu d’énergie.

Empoléon

Empoléon, le Pokémon Empereur, est type eau et acier. Leur hauteur moyenne est 1,7 mètres, et pèse généralement environ 84,5 kilogrammes. Ce Pokémon se distingue par le arêtes vives de leurs ailes, qui vous permettent de briser la glace en nageant. Il le fait à grande vitesse, car il peut facilement suivre un hors-bord. En plus, Empoléon donner une grande importance à trois cornes qui poussent de leur bec. À tel point que celui qui aura les cornes les plus longues sera le chef du groupe.

Et jusqu’à présent les informations de ces trois premiers Pokémon, entraîneurs. N’oubliez pas de voter dans l’enquête que vous trouverez ci-dessus. Enfin, nous vous invitons à lire le sixième partie de nôtre résumé de l’anime pokemon. Cela recueille les aventures de Cendre, Serena, Lem Oui Clem par la région de Kalos.

