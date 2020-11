Choisissez le meilleur Pokémon de départ: Grotle, Monferno ou Prinplup?

Dans Areajugones nous continuons à chercher le Pokémon de départ parfait. Pour atteindre cet objectif, nous menons des sondages pour que vous votiez pour vos favoris. Nous commençons par ceux de Kanto, puis vinrent ceux de Johto, et, après ceux-ci, ceux de Hoenn. Vous pouvez toujours participer en cliquant sur les liens que nous vous laissons.

Le dernier questionnaire que nous vous avons présenté était le Pokémon initial de Sinnoh: Turtwig, Chimchar et Piplup. Eh bien, c’est aujourd’hui au tour de ses premières évolutions. Quel est celui que vous aimez le plus? Grotle, Monferno ou Prinplup? Comme nous vous le disons toujours, souvenez-vous voter sans tenir compte de leurs évolutions et pré-évolutions, puisque chaque étape a son enquête correspondante.

Grotle

Grotle, le Pokémon Grove, est Type de plante. Leur hauteur moyenne est 1,1 mètres, et pèse généralement environ 97 kilogrammes. Ce Pokémon il vit généralement dans les forêts, généralement à proximité de sources d’eau telles que les rivières ou les lacs. Comment savez-vous où trouver des sources d’eau pure, y transporte ses amis Pokémon en les portant sur son dos. En plus de Grotle Il aime aussi sortir au soleil pour éclairer les plantes dans sa coquille.

Monferno

Monferno, le Pokémon Joueur, est de Type d’incendie et de combat. Il mesure généralement environ 0,9 mètre, et son poids moyen est 22 kilogrammes. Ce Pokémon Il peut contrôler précisément l’intensité de sa flamme de queue. Cela est pratique pour garder les adversaires à distance et pour utiliser sa queue comme arme. En outre, Monferno grimpe sur les plafonds et les murs pour lancer des frappes aériennes.

Prinplup

Prinplup, le Pokémon Pingouin, est Type d’eau. Leur hauteur moyenne est 0,8 mètre, et pèse généralement environ 23 kilogrammes. Ce Pokémon il vit seul, loin du reste de son espèce. La raison en est que chaque individu pense qu’il est le plus important, et ainsi il ne se fait généralement pas d’amis. En outre, Prinplup il peut fendre de grands arbres en deux d’un seul coup de ses fortes nageoires.

Et jusqu’à présent les informations sur ces trois Pokémon initiaux. Pour laquelle allez-vous voter? Enfin, nous vous invitons à lire la quatrième partie de notre résumé de l’anime pokemon. Nous y passons en revue le voyage de Cendre, Maya Oui Brock pour Sinnoh, la même région à laquelle appartient le Pokémon initial de cette enquête.

