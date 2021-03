Choisir le chemin est la première étape du succès

L’une des plus belles choses de la spiritualité est de savoir que nous pouvons créer notre réalité. Cela a toujours été une chose profondément libératrice pour moi. Et en fait, c’est ce qui m’a attiré dans cet univers de connaissance de soi et de lumière. Nous vivons la vie en pensant que tout était planifié ou en fonction de la volonté d’un Dieu de se produire. Aujourd’hui, nous savons que ce n’est pas le cas. Cependant, même ainsi, de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas provoquer ce revirement dans leur destin.

De toute évidence, ce processus de création de la vie rêvée n’est pas un processus qui commence en un jour et se termine la semaine suivante. Cela demande du travail, un engagement et un dévouement extrême. Et avec cela, beaucoup se découragent. Apparemment, il est plus facile de vivre dans le confort d’une croyance qui sanctionne les forces cosmiques pour les faits qui se produisent au jour le jour. Que ce sont les forces cosmiques qui mènent tout, cela ne fait aucun doute. Cependant, c’est nous qui signalons la direction dans laquelle ils évolueront en nous.

Mais je veux parler de la vie que tu veux tant ici. Celui que vous déclarez aux quatre coins de la Terre que vous voulez trop. Alors, je suis venu ici pour vous dire de renoncer à vouloir. Comme ça? Je crois que vous avez voulu cela pendant des années, ai-je raison? Et il semble que l’année passe, année après année et cela n’arrive pas, est-ce que je me trompe? Et vous le voulez toujours, n’est-ce pas? Eh bien, si vouloir ne fait pas bouger vos rêves, alors renoncez à vouloir. Et quelle est ma suggestion pour remplacer vouloir? O Choisissez.

Les deux ne sont-ils pas les mêmes? Pas! Le désir est le désir, le désir et la volonté. Choisir, c’est assumer, définir et déterminer par vous-même la vie que vous souhaitez. Cela a beaucoup plus de force. Lorsque vous choisissez une destination, vous en arbitrez. Votre corps et votre énergie reçoivent cela comme un ordre. Exemple: si vous voulez un nouvel emploi, au lieu de toujours dire cette vieille phrase: «Je veux tellement obtenir un emploi», remplacez-la par: «Je choisis d’attirer un nouvel emploi». Dans le «je veux», vous vous maintenez dans un manque d’énergie, dans une position de quelqu’un qui ne l’a pas, mais qui veut beaucoup.

Dans le «choix», vous pouvez même être dans la position de ceux qui ne l’ont pas encore, cependant, vous assumez le pouvoir de créer et d’attirer cela. C’est une position intérieure de force, d’autonomie, de valeur. Choisissez seulement qui a l’option. Pourquoi vouloir, combien veulent? Milliard. Et combien l’ont fait? Peu.

Celui qui choisit, se place, uniquement dans cette posture, dans une condition bien plus méritante que celui qui vit dans le manque. Vouloir n’est pas pouvoir. Cependant, choisir, c’est se donner la possibilité et la probabilité. Réalisez quelque chose, les gens qui ont une croyance négative, un démérite, une insignifiance, n’admettent jamais qu’ils peuvent choisir la vie dont ils rêvent. Remarquerez que. Vous n’avez jamais entendu dans un discours d’une personne vaincue la phrase: « Je choisis une vie meilleure ». C’est toujours: « Je le veux tellement! », « Je le voulais tellement! » ou « Comme je veux! ».

Quand les gens vont-ils arrêter de créer sur pilote automatique pour se dire ce qu’ils choisissent de vivre? Combien de souffrance faut-il pour que cela change? Ce n’est pas que simplement dire « je choisis ceci ou cela » changera tout comme par magie, mais c’est une posture qui vous donne du pouvoir. Et s’il vous donne du pouvoir, il déplace les ressources internes, qui motivent les actions, les transformations et les réactions de la vie.

Parce que si vous choisissez, vous vous tenez avec vous-même et avec la réalité. Si vous voulez juste, il n’y a pas de positionnement là-bas, sauf pour une personne qui est dans le besoin, renforçant le besoin lui-même. Vous priver de pouvoir, lorsque vous souhaitez vivre des choses très différentes de ce que vous vivez actuellement.

Choisissez, positionnez-vous et déterminez! Assumez votre capacité et votre droit de créer votre propre destin. Et après cela, validez votre choix. Vivez comme si votre choix était une détermination de Dieu. Parce qu’en fait, c’est vrai. La détermination de Dieu pour votre vie est ce que vous vous donnez. Reflète.

Croire est la clé!

