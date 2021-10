Chocolatier hanté : Nouveau jeu des créateurs de Stardew Valley avec gameplay présenté !

Le chat est sorti du sac ! Après un long moment, on a dit quel jeu le Vallée des étoiles-Fabricant Eric Baron fonctionnerait, il a finalement été finalement présenté. Et il a immédiatement reçu sa première bande-annonce de gameplay. Découvrez la révélation d’ici « Le chocolatier hanté de ConcernedApe » à:

Dans Haunted Chocolatier, nous devenons nous-mêmes chocolatiers !

Ainsi, après que le programmeur a passé 10 ans de sa carrière à travailler sur « Stardewe Valley », il est temps pour la prochaine phase de sa vie.

Le nouveau titre se concentrera sur les « opportunités fantastiques ». On parle d’expériences qui aller au-delà du conventionnel. C’est là que « le chocolat fantôme magique entre en jeu ». Il s’agit de l’inconnu (qui se reflète dans la maison) et du passé (comme le fantôme hanté).

C’est pourtant pas de jeu d’horreur ou un « mauvais jeu »comme le décrit Barone, juste parce qu’il y aurait des fantômes et une maison hantée. Le producteur compare « Stardew Valley » à l’énergie du soleil, tandis que « Haunted Chocolatier » représente la lune d’une certaine manière. En effet les deux jeux sont destinés à offrir des expériences de jeu vitales offrir et vous faire sentir bien.

Donc, au final, cela devrait être un jeu amusant et comme ConcernedApe lui-même ne sait pas trop comment le décrire, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir plus de jeu afin de le comprendre pleinement.

Mais cela est certain. L’aspect pixelisé et la vue de haut en bas sont conservés. Et ces activités ont déjà été confirmées :

« La boucle de jeu comprend la collecte d’ingrédients, la fabrication de chocolat et la gestion d’une chocolaterie. »

Mais il y a beaucoup plus qui feraient le jeu à la fin, selon ConcernedApe. L’annonce poursuit en disant que vous êtes ici ne pas se faufiler dans un corset veux laisser. Surtout après avoir travaillé sur « Stardew Valley », le producteur aimerait ressentir une certaine forme de « déchaînement ». Et on entendra ça un jour en jouant.

Voici Haunted Chocolatier : à première vue, il ressemble à son prédécesseur. © ConcernedApe

Quoi qu’il en soit, nous attendons cela avec impatience pour le moment nouvelle aventure de pixels 2D et attendons avec impatience Mises à jour des développeurssi Eric Barone souhaite apporter un complément d’information. Car au final il indique qu’il y a encore beaucoup de travail qui l’attend. Nous ne pouvons donc pas encore dire de date de sortie. Mais les bonnes choses prennent du temps !

Que pensez-vous de l’idée avec le composant magique ? S’il vous plaît écrivez-le dans les commentaires ci-dessous et faites-nous savoir votre première impression!

La première impression est juste magique ! © ConcernedApe

Vous pouvez trouver plus d’informations sur « Stardew Valley » ici dans la dernière mise à jour :