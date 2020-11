Choc germanique: l’Audi S3 affronte la BMW M135i et la Mercedes-AMG A 35

Contrairement à ce que vous pourriez penser, il y a bien plus à unir les Audi S3, BMW M135i et Mercedes-AMG A 35 que leur nationalité. Pour commencer, les trois se présentent comme hayon cinq portes, confirmant la tendance à la disparition des modèles trois portes qui s’est accentuée depuis quelques années.

De plus, ils ont tous une transmission intégrale, une transmission automatique avec contrôle de lancement – avec double embrayage et sept rapports chez Audi et Mercedes-AMG et boîte de vitesses à huit rapports et convertisseur de couple chez BMW – et sont équipés de moteurs quatre cylindres turbocompressés de 2,0 litres.

Mais les chiffres présentés par les trois concurrents d’un autre course de dragsters de Carwow diffèrent beaucoup? Dans les prochaines lignes, nous vous donnerons la réponse.

Numéros de concurrents

La proximité entre les trois modèles allemands se poursuit lorsque nous analysons leurs chiffres. À commencer par l’Audi S3, elle développe 310 ch et 400 Nm, des chiffres qui lui permettent de propulser ses 1575 kg jusqu’à 100 km / h en 4,8 secondes et jusqu’à 250 km / h à vitesse maximale.

La BMW M135i, la plus légère des trois pesant 1525 kg, compte 306 ch et 450 Nm et a des valeurs de vitesse et de temps maximales de 0 à 100 km / h exactement identiques à celles de l’Audi S3, soit 250 km / h. h de vitesse maximale et 4,8 s pour remplir le fameux sprint.

Enfin, la Mercedes-AMG A35, un modèle qui a une version lumière du quatre cylindres le plus puissant au monde en production, le Mercedes-AMG A 35 développe 306 ch et 400 Nm qui «pousse» ses 1555 kg jusqu’à 250 km / h et offre une accélération de 0 à 100 km / h en 4,7 s.

Compte tenu de tant de similitudes entre ce trio allemand, qui pensez-vous gagnera course de dragsters? Donnez-nous votre intuition dans les commentaires et découvrez si vous avez bien compris la vidéo que nous avons laissée ici: