Choc: Chadwick Boseman (43 ans), star de “Black Panther”, est mort

29/08/2020 08h21

Choc et chagrin à Hollywood: la star noire d’Hollywood, Chadwick Boseman, est décédée d’un cancer à l’âge de 43 ans.

L’acteur américain Chadwick Boseman, devenu connu sous le nom de “Black Panther”, est décédé. L’homme de 43 ans est décédé d’un cancer, a déclaré sa famille “avec une tristesse incommensurable” sur Twitter et Instagram.

Chadwick Boseman est mort d’un cancer du côlon

En conséquence, l’acteur noir souffre d’un cancer du côlon depuis 2016. Il est mort dans sa maison avec sa famille. L’équipe Boseman a confirmé la mort de l’acteur pour le magazine de cinéma “Variety”.

La nouvelle a provoqué la consternation parmi les collègues et les fans. La lauréate d’un Oscar, Brie Larson, a publié un cœur rouge brisé sur Twitter. “Vous nous manquerez et vous ne serez jamais oublié”, a écrit l’actrice. “Reposez-vous amoureux, frère”, a pleuré l’acteur Dwayne Johnson. “Merci pour votre lumière et pour partager votre talent avec le monde”.

Aussi intéressant:

“Un vrai combattant”

C’était un “vrai combattant”, disait-on dans le message de la famille de Boseman. Il a tourné plusieurs de ses films alors qu’il subissait une chirurgie et une chimiothérapie. C’était «l’honneur de sa carrière» de donner vie au personnage de T’Challa dans «Black Panther».

Percée avec les films de super-héros

Dans l’adaptation de bande dessinée “Black Panther” (2018), Boseman a joué le fils du roi T’Challa. C’était le premier film de super-héros avec presque exclusivement des acteurs noirs devant et derrière la caméra. Il est également apparu dans des films tels que Avengers: Infinity War, 21 Bridges et plus récemment dans Da 5 Bloods réalisé par Spike Lee.

Il a d’abord été remarqué à Hollywood en 2013 dans le rôle de la star du baseball Jackie Robinson dans le drame sportif “42”. Un an plus tard, il interprète le «Parrain de la Soul», le chanteur James Brown (1933-2006) dans «Get On Up».

