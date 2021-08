Chobani s’éloigne du plastique avec une nouvelle tasse de yaourt en papier

Jeudi, Chobani a annoncé qu’il abandonnerait les emballages en plastique de ses yaourts au profit de gobelets en papier dans le cadre de ses efforts pour être plus durables, à commencer par ses yaourts à l’avoine en portion individuelle.

Selon un porte-parole de l’entreprise, avec la sortie de son nouvel emballage, Chobani sera le seul grand fabricant américain de produits alimentaires à proposer un pot de yaourt en papier.

Le gobelet en papier a duré plusieurs années et il est composé à 80 % de carton fabriqué à partir de matériaux renouvelables et issus de sources responsables, selon la société. L’emballage n’est pas entièrement en papier – il a une fine doublure en plastique pour maintenir la qualité du produit – mais le fondateur et PDG de Chobani, Hamdi Ulukaya, a déclaré que la marque s’engage à créer des emballages encore plus durables pour le reste de ses produits au fil du temps.

« Bien que ce gobelet en papier soit un pas dans la bonne direction, ce n’est que le début », a déclaré Ulukaya.

Plusieurs autres produits Chobani sont déjà disponibles dans des emballages recyclables à base de papier, notamment le lait d’avoine, le café infusé à froid et les crèmes à café de la marque.

Tout d’abord, les gobelets en papier seront disponibles dans les yogourts Chobani’s Oat Blend en portion individuelle. Chobani

Le nouveau gobelet peut être fait de matériaux recyclables, mais Chobani dit qu’il est conscient que le système de recyclage de notre pays varie d’un État à l’autre, et la société espère que ce nouvel emballage contribuera à sensibiliser aux complexités du recyclage et à inaugurer « un plus grand papier capacités de recyclage » aux États-Unis

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre planète », a déclaré Ulukaya dans un communiqué de presse. « Les gens ont demandé un gobelet en papier, et nous accueillons favorablement ce défi pour commencer à réduire notre utilisation de plastique et pour lancer une conversation sur la façon dont nous pouvons conduire le changement ensemble. »

Tiffany Legendre, professeure adjointe au Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management de l’Université de Houston, a convenu que des changements au système de recyclage du pays seront nécessaires pour que les innovations d’emballage telles que les gobelets en papier de Chobani aient un impact durable puisqu’elles continuent contenir un peu de plastique.

« La recyclabilité des plastiques dépend vraiment de la façon dont les consommateurs s’en débarrassent. Les programmes de recyclage aux États-Unis sont assez compliqués et la plupart des consommateurs ne savent pas quels plastiques sont recyclables et lesquels ne le sont pas », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr Food.

« Par exemple, même si un pot de beurre de cacahuète est recyclable, s’il n’est pas éliminé proprement, le plastique ne peut pas être recyclé », a-t-elle ajouté. « Même si la plupart des bouteilles de boissons sont recyclables, si le film plastique mince (enroulé autour de la bouteille) n’est pas retiré lors de l’élimination, il serait difficile de recycler ces bouteilles. »

Ramanan Krishnamoorti, professeur de génie chimique et biomoléculaire, de génie pétrolier et de chimie à l’Université de Houston, s’est également dit préoccupé par le fait que de nombreux gobelets en papier doublés de plastique finissent toujours dans les décharges parce que les consommateurs ne savent pas comment les recycler.

« Le carton se dégradera, mais pas la doublure en plastique, à moins qu’elle ne soit faite de plastiques dérivés de la nature ou qu’elle soit explicitement étiquetée comme compostable », a déclaré Krishnamoorti.

Le professeur a expliqué que l’incinération pourrait aider à brûler à la fois le papier et le plastique, mais que ce processus libérerait du dioxyde de carbone dans l’environnement.

« Ce serait similaire à ce que dégagerait un gobelet en plastique (de poids similaire) incinéré. En termes de processus de fabrication, la production de carton avec une doublure en plastique a un apport énergétique plus élevé et une dépense d’eau plus importante que la production d’un gobelet en plastique de propriétés d’utilisation comparables », a-t-il déclaré.

Néanmoins, Legendre était heureux d’apprendre que Chobani a rejoint un nombre croissant d’entreprises qui se concentrent davantage sur le développement durable.

« De nombreuses entreprises hôtelières et alimentaires responsables de la production de grandes quantités de plastiques jetables ont annoncé leur engagement à réduire l’utilisation de plastiques dans leurs services », a-t-elle déclaré. « En particulier, les générations M et Z sont très soucieuses de l’environnement et nombre de leurs décisions sont conformes à leurs convictions environnementales. C’est donc certainement une bonne direction à prendre pour la nouvelle génération de clients.

En mars 2020, par exemple, Starbucks a annoncé qu’il troquait le revêtement en plastique de ses gobelets en papier contre des gobelets biodégradables et qu’il testait les gobelets les plus écologiques dans cinq villes pour une durée limitée.

Et en 2019, Dunkin ‘a abandonné ses gobelets en polystyrène au profit de gobelets en papier à double paroi fabriqués à partir de carton certifié conforme à la norme Sustainable Forestry Initiative (bien qu’ils soient toujours doublés de plastique, ils ne sont donc pas réellement recyclables).