Chloe Zhao remporte le Golden Globe pour avoir dirigé «  Nomadland  »

Chloe Zhao a remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur pour «Nomadland», faisant d’elle la deuxième femme à remporter la barre et la première femme de couleur à gagner dans la catégorie. Zhao a affronté Emerald Fennell (jeune femme prometteuse), Regina King (Une nuit à Miami), David Fincher (Mank) et Aaron Sorkin (Le procès du Chicago 7).

Dans « Nomadland » de Zhao, Frances McDormand incarne Fern, une veuve agitée qui se débrouille à peine et qui conduit une camionnette à travers les États-Unis, prend des petits boulots et rencontre d’autres nomades en cours de route (dont beaucoup sont joués par des acteurs non professionnels) . «Nomadland» a reçu quatre nominations, dont Zhao pour le meilleur scénario, l’actrice dans un drame pour McDormand et le meilleur film dramatique. Zhao l’avait adapté du livre non romanesque de Jessica Bruder de 2017 du même nom.

Zhao n’est que la deuxième femme à remporter un Golden Globe pour la réalisatrice: Barbra Streisand a remporté en 1984 pour «Yentl». Zhao est également le premier réalisateur d’origine asiatique à remporter un Globe depuis qu’Ang Lee a remporté le titre de « Brokeback Mountain » en 2005. Lee a également gagné pour «Crouching Tiger, Hidden Dragon» des années 2000. « Nomadland » est le troisième long métrage de Zhao, après « Songs My Brothers Taught Me » en 2015 et « The Rider » en 2017. Son prochain projet de film est « Eternals » très attendu de Marvel, qui est actuellement prévu pour une sortie à l’automne après avoir été retardé en raison du COVID-19.

Pendant ce temps, les 78e Golden Globe Awards ont lieu près de deux mois plus tard que la normale, en raison de l’impact de la pandémie COVID-19 sur le cinéma et la télévision. Il s’agit de la première cérémonie bi-côtière, avec Tina Fey au Rainbow Room à New York et Amy Poehler au Beverly Hilton à Beverly Hills, en Californie.

Les nominés pour les Golden Globes ont été annoncés le 3 février et Jane Fonda et Norman Lear ont été annoncés comme les récipiendaires du prix Cecil B. DeMille et du prix Carol Burnett, respectivement. (ANI)

