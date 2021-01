Chloé Zhao, réalisatrice de Marvel, a donné la liberté de réaliser le film MCU qu’elle voulait

Le prochain film Marvel, Éternels, a le potentiel de changer le MCU tel que nous le connaissons. Avec une responsabilité aussi énorme reposant sur ses épaules, on pourrait penser que Éternels La réalisatrice Chloé Zhao aurait été tenue en laisse courte par les honchos en chef du studio, mais, selon Zhao, elle avait amplement la liberté de faire exactement ce qu’elle voulait avec le film.

« Je pense que Marvel a été tellement incroyable, que Kevin et Nate et toute l’équipe, ils savaient depuis le moment où j’ai présenté le film, je voulais vraiment [have], vous savez, la portée et l’échelle, et, en même temps, l’intimité. Ils savaient que je voulais les deux et ils ont été si incroyables de me tenir la main tout au long du processus pour me permettre d’aller aussi loin que possible et aussi petit que possible, et comment cela s’intègre dans l’ensemble du MCU. Cela a été un processus assez incroyable, il faut attendre et voir. «

Éternels est susceptible de secouer le MCU alors qu’il entre dans la phase 4 à la suite des événements ambitieux de 2019 Avengers: Fin de partie, et bien qu’il y ait eu une certaine prise de main pendant le processus de création, il semble que ce soit un réconfort pour Chloé Zhao par opposition à une retenue, la cinéaste étant capable de maintenir l’intimité qu’elle voulait apporter au projet avec le grand décor pièces attendues d’un versement MCU.

Éternels présentera au public The Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui est arrivée sur terre il y a des milliers d’années et qui protège les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques.

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario de Matthew et Ryan Firpo, Éternels explorera davantage l’aspect cosmique de l’univers cinématographique Marvel, Zhao se consacrant à donner sa propre tournure au genre des super-héros et à le comparer à une autre franchise de science-fiction extrêmement populaire.

« Encore une fois, revenons à la construction du monde. C’est mon truc préféré », a récemment déclaré Zhao en discutant de son approche pour rejoindre la franchise qui s’étend sur une décennie. « C’est pourquoi j’aime Star Wars. Il y a un monde qui est si riche. Je voulais y entrer et voir ce que je peux faire. C’est la même chose que ce que vous dites. Puis-je lui donner une tournure tout en étant vrai C’est passionnant pour moi. Ce n’est pas si différent que de me rendre dans le monde des cowboys de rodéo et de dire: « Ma retouche sera celle-ci », et c’est une collaboration. La chimie de cela, quand c’est vrai, ça pourrait être très excitant. «

Le film met en vedette un ensemble épique de MCU qui comprend Angelina Jolie comme Thena, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Kit Harington comme Dane Whitman, Gemma Chan comme Sersi et Barry Keoghan comme Druig. Éternels est actuellement prévue pour le 5 novembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Margaret Gardiner.

