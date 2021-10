Chloé Zhao intéressée par la réalisation chez Marvel ou un projet Star Wars

in

Éternels Il a déjà eu sa première mondiale et les premières réactions de ceux qui ont vu le film ont été très positives. Chloé Zhao a sélectionné un casting de luxe à montrer avec des séquences impressionnantes qui peuvent être vues dans les bandes-annonces faisant la promotion du film. La réalisatrice est un plus au sein du projet, surtout compte tenu de ses récents diplômes : elle a remporté le Oscar du meilleur réalisateur pour le film Pays nomade.

Tout indique que les débuts du cinéaste dans le Univers cinématographique Marvel C’est excellent et les adeptes de la marque sont très excités de voir le film et que ces personnages soient reconnus par le grand public, dans un bond de l’anonymat au centre de la scène dans le meilleur style. gardiens de la Galaxie. Quel avenir pour le responsable du film ?

L’avenir de Chloé Zhao

Il semble que la bande qui présente le Les éternels et les déviants se termine par la possibilité qu’il y ait une suite à l’histoire de ces personnages dans le MCU. Zhao serait-il prêt à la diriger ? Le cinéaste était enthousiasmé par l’interdépendance de cet univers et a exprimé : «Je serais de retour au travail avec l’équipe Marvel dans une seconde, c’est sûr. Alors on verra ».

D’autre part et compte tenu du style visuel du réalisateur ajouté au fait que Disney étend la franchise, ils ont demandé à Zhao s’il travaillerait sur le Guerres des étoiles qui projette le cerveau derrière merveille, Kevin Feige. La réponse a été éloquente et décrit parfaitement comment ces professionnels s’entendaient : «Je ferais tout ce que Kevin m’a demandé de faire. ».

Alors l’avenir de Chloé Zhao C’est exceptionnel. Avec un oscar Dans sa carrière, la participation au genre qui domine l’industrie et une relation imbattable avec le cerveau derrière la marque la plus réussie parmi les franchises actuelles, tout indique que la cinéaste a beaucoup de travail devant elle. Nous sommes impatients de profiter de votre vision dans le Univers cinématographique Marvel!

