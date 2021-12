Chloe Zhao explique que les éternels de fin sombre inutilisés auraient pu avoir

Kevin Feige a annoncé plus tôt cette année que la quatrième phase du MCU concernait les introductions et les débuts, et il n’y avait pas de plus grande introduction que Éternels. Le film n’incluait aucun camée Avenger ni de nombreux liens vers l’histoire précédente du MCU pour les téléspectateurs occasionnels, mais a plutôt concentré ses efforts sur l’introduction d’une douzaine de nouveaux personnages dans l’histoire de Marvel qui n’avaient jamais été vus à l’écran auparavant, et a mis en place à la fois un suite et taquiné l’arrivée future de Blade d’une manière très subtile qui ne sera pas payée avant quelques années. Selon la réalisatrice Chloe Zhao, la fin du film, qui a vu certains des éternels volés de la Terre par le céleste Arishem, aurait pu être beaucoup plus sombre qu’elle ne l’était.

« Non. Je n’ai jamais fait de film où la fin est ce que j’ai écrit ! Vous la trouvez dans le montage », a expliqué Zhao dans une interview avec Empire. « Le montage est un tiers du processus de réalisation d’un film, et lorsque vous le montrez aux gens, c’est à ce moment-là que vous trouvez la fin. Je ne pense pas avoir fait un seul film où l’ouverture et la fin restent les mêmes que le scénario, juste parce que les scènes sont fluides pendant le tournage. Et en fait, nous avons eu une autre fin qui est vraiment sombre. Sombre. Je n’ai pas détesté ça, parce que je suis habitué aux films qui sont plus mélancoliques. Mais je ne pense pas que ça se soit passé bien avec le public. Auparavant, tout le monde était de retour sur le navire, les esprits effacés et se rendant sur une autre planète, comme La zone de crépuscule. Je me souviens quand ça devenait noir, tout le monde disait : « Je ne sais pas quoi faire. Et aussi, c’est le MCU, et vous voulez être excité pour la suite. »





Alors que la fin de Éternels, avec ses scènes post-crédit qui présentaient Harry Styles en tant que Starfox et taquinaient le rôle à venir de Kit Harington en tant que Black Knight, incitent certainement les fans de Marvel à revenir pour plus à l’avenir, il est difficile de voir comment une fin plus sombre aurait vraiment nui au film, sauf peut-être nous ne connaissons pas assez bien les personnages pour que quelque chose comme ça soit payant pour le moment. Après tout, la seule fois où beaucoup de gens ont quitté un cinéma dans un silence choqué complet, c’était après Avengers : guerre à l’infini, quand beaucoup ont eu du mal à comprendre que pour l’une des seules fois dans l’histoire du film de bande dessinée, le méchant a réellement gagné, alors quand il s’agit de sombre, cela, combiné à la mort d’Iron Man dans Avengers : Fin de partie peut-être suggéré qu’il était peut-être un peu trop tôt pour avoir une autre fin sombre pour un groupe d’étrangers relatifs.





S’adressant au Toronto Sun, Éternels le producteur Nate Moore a en quelque sorte expliqué pourquoi la fin originale de Zhao aurait pu être envisagée, révélant qu’il n’y avait pas nécessairement de lien direct avec une suite prévue pour le film. « Ce n’est pas quelque chose d’indispensable De toute évidence, nous avons des idées sur l’endroit où nous pourrions aller, mais il n’y a pas de règle stricte et rapide où nous devons avoir trois de ces choses et c’est la première », a-t-il expliqué.

Nous savons maintenant que le Éternels reviendra, mais quand et comment cela se produit est quelque chose que nous devrons attendre un certain temps pour découvrir avec un programme Marvel chargé de films nous amenant jusqu’en 2023 et de nombreux prétendants à la liste de 2024 déjà en préparation.





