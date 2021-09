Chloe Zhao explique pourquoi les Eternals n’ont pas combattu Thanos

Le prochain film de Marvel Éternels se rapproche de la réalisation de sa grande sortie cinématographique et nous avons tellement de questions. L’un en particulier est que si ces êtres puissants sont sur terre ou observent depuis longtemps, pourquoi n’ont-ils pas aidé les Avengers à combattre Thanos ? Je veux dire qu’il a fallu à l’équipe un énorme braquage chronologique pour ramener tout le monde (presque tout le monde) pour le combattre à nouveau. Et n’oublions pas qu’ils ont encore failli perdre. Alors où étaient ces êtres ?

Marvel Studios entre dans la phase 4 avec de nombreux nouveaux défis et de nouveaux personnages passionnants. Cependant, tout le monde est toujours aux prises avec la perte de Tony Stark et ces êtres célestes vont-ils encore aider à reconstruire le monde après Thanos? Ou vont-ils regarder comme ils l’ont fait dans la plus grande bataille de Marvel à ce jour ?

Récemment, la réalisatrice Chloé Zhao a déclaré que les fans comprendront non seulement pourquoi ils ne se sont pas impliqués, mais comprendront également pourquoi cette question est plus compliquée que beaucoup ne le pensent. C’est une question qui se pose et les gens verront quand le film sera lancé.

« Le public comprendra pourquoi », a déclaré Zhao. « Non seulement pourquoi, mais à quel point le fait de ne pas interférer les a compliqués. Nous explorons cela. Vous le verrez dans le film. Les éternels ont reçu l’ordre de ne pas interférer dans un conflit humain à moins que des déviants ne soient impliqués. Il y a une raison pour laquelle c’est le cas. »

Ceci est similaire à ce que nous avons entendu et vu dans la bande-annonce et le teaser. Mais qui les a instruits et pourquoi ? Et Thanos n’est-il pas techniquement à moitié Deviant ? Cela ne signifierait-il donc pas qu’ils auraient pu s’impliquer ?

Cette histoire s’étend sur des milliers d’années et aura une énorme distribution avec beaucoup de pièces mobiles. Cela étant dit, le lien avec ce groupe et Thanos est énorme. Nous pourrions en savoir plus sur Thanos et sur tous ceux qui regardent ou complotent dans l’univers.

Les éternels est réalisé par Chloe Zhao qui a récemment remporté le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur aux récents Golden Globes et Oscars. Il est également co-écrit par Matthew K. Firpo et Ryan Firpo avec Marvel Studios Le président Kevin Feige défini comme le producteur. Dans un sens, ce film est un énorme changement et un pari pour Marvel. Mais comme nous l’avons vu par le passé, Marvel sait comment faire une belle histoire et des films avec des personnages que la plupart des gens ne connaissent pas beaucoup.

Cependant, nous aurons beaucoup de temps non seulement pour répondre à cette question, mais aussi pour en savoir plus sur ces êtres, car cette histoire s’étend sur 7 000 ans. Nous savons que cela a lieu après Avengers : Fin de partie et une partie se déroule en même temps que Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Marvel revient en force après une longue absence des salles de cinéma. Veuve noire, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Les éternels (5 novembre) et clôturer l’année avec Spider Man : Pas de chemin à la maison. La phase 4 est énorme et façonnera le MCU d’une nouvelle manière avec de nombreux nouveaux personnages et méchants.

Que pensez-vous du prochain film ? Cela répondra-t-il à plus de questions ou créera-t-il plus ? Cette nouvelle nous vient de Total Film.

Sujets : Éternels