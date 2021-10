Chloé Zhao et l’importance de présenter le premier héros gay à Marvel

in

Éternels est l’un des projets de la Univers cinématographique Marvel qui est sur le point de faire sa première cette année. Les premières critiques du film notent qu’il s’éloigne un peu de la formule classique du MCU avec quelques ajouts bienvenus. Parmi eux, l’inclusion du premier super-héros gay dans cet univers proposé par la marque au cinéma et qui se tourne vers la diversité avec des efforts tels que Panthère noire et Shang-chi, deux paris qui se sont plus que bien passés.

C’est maintenant au tour du film réalisé par la personne en charge de remporter l’Oscar avec Pays nomade. Chloé Zhao a souligné la participation du personnage de Henri Tyr, Phastos, qui est ouvertement homosexuel, est en couple et a un fils. Il y a quelques années, cette inclusion aurait signifié un débat controversé, mais aujourd’hui, c’est différent et l’ouverture des audiences à la communauté LGBT est totalement différente. Éternels réaliser que.

L’importance d’inclure un héros gay dans Marvel

« La façon dont l’histoire de Phastos se déroule dans le film est celle de quelqu’un qui voit l’humanité dans son ensemble et croit que la technologie résoudra les problèmes »dit le cinéaste. Zhao comprend que le personnage a perdu sa foi dans les humains et c’est à travers sa bien-aimée et son fils qu’il retrouve cette croyance. Phastos trouve dans l’amour la raison de se battre !

Une autre alternative qui s’éloigne Éternels du reste de la MCU c’est qu’il y a une scène de sexe entre deux personnages. Pour le réalisateur, c’est encore une preuve que merveille Elle est prête à essayer de nouvelles choses tout au long de la vie de l’univers cinématographique à succès dirigé par le cerveau de Kevin Feige.

« Je pense que le désir de faire quelque chose de différent est très naturel pour Marvel en ce moment. C’est comme les westerns qui faisaient du révisionnisme dans les années 70. C’est ce qui se passe maintenant avec les films de super-héros. Ces scènes commenceront à se produire naturellement« Est-ce que la pensée de Chloé Zhao lorsque vous analysez les nouvelles alternatives proposées Éternels à votre public. Héros gay ? Vérifier. Scène de sexe ? Vérifier. Est-ce que tumerveille révolutionner ? Vérifier.

« Pour nous, avoir l’opportunité de montrer deux personnes qui s’aiment, émotionnellement, intellectuellement et physiquement à travers une scène de sexe qui sera vue par de nombreuses personnes qui contempleront leurs sentiments est quelque chose de beau», a complété le cinéaste. !Éternels va révolutionner les cinémas du monde le 5 novembre !

