Chloé Zhao est la 1ère femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur aux Oscars

Chloé Zhao est entrée dans l’histoire des Oscars dimanche soir lorsqu’elle est devenue la première femme asiatique – et la première femme de couleur – à remporter le prix du meilleur réalisateur.

La réalisatrice de «Nomadland», 39 ans, n’est que la deuxième femme à remporter un Oscar pour la réalisation, après Kathryn Bigelow, qui a remporté il y a plus de dix ans pour son drame sur la guerre en Irak de 2009 «The Hurt Locker».

Zhao, qui est né à Pékin et a ensuite étudié à Londres et aux États-Unis, a accepté le prix avec un discours réconfortant sur la bonté des gens.

Chloé Zhao est entrée dans l’histoire des Oscars lorsqu’elle est devenue la première femme asiatique – et la première femme de couleur – à remporter le prix du meilleur réalisateur. Todd Wawrychuk / .

« J’ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la façon dont je continue quand les choses deviennent difficiles. Je pense que cela revient à quelque chose que j’ai appris quand j’étais enfant quand je grandissais en Chine, mon père et moi avions l’habitude de jouer à ce jeu. . Nous mémorisions des poèmes et des textes chinois classiques, et nous les récitions ensemble », a-t-elle dit.

Zhao a ensuite récité en chinois un court poème que son père lui avait appris.

«Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons», a-t-elle dit, traduisant le poème en anglais. « Ces six lettres ont eu un tel impact sur moi en tant qu’enfant. »

« Même si parfois, il peut sembler que le contraire est vrai … J’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que j’ai rencontrés partout dans le monde », a-t-elle poursuivi.

Tenant son trophée aux Oscars, Zhao a ajouté: « Ceci est pour quiconque a la foi et le courage de s’accrocher à la bonté en eux-mêmes, et de s’accrocher à la bonté l’un dans l’autre – peu importe la difficulté de le faire. «

« Nomadland » raconte l’histoire de Fern (Frances McDormand), une femme dans la soixantaine qui, après avoir tout perdu, vit en nomade dans sa camionnette.

Zhao a été nominée cette année aux côtés d’une autre femme réalisatrice, Emerald Fennell, qui a dirigé « Promising Young Woman » de 2020. David Fincher (« Mank »), Lee Isaac Chung (« Minari ») et Thomas Vinterberg (« Another Round ») complètent la catégorie.

Dans une conversation avec Natalie Morales de 45secondes.fr après avoir reçu son prix, Zhao a partagé ce que sa victoire en tant que première femme de couleur dans la catégorie supérieure signifie d’entendre.

« Je suis extrêmement chanceuse de pouvoir faire ce que j’aime dans la vie, et si cette victoire signifie que plus de gens peuvent vivre leurs rêves, je suis extrêmement reconnaissante », a-t-elle déclaré.

Avant cette année, seules cinq femmes avaient été nominées pour le meilleur réalisateur en 93 ans d’histoire des Oscars: Bigelow, Greta Gerwig (« Lady Bird » en 2017), Sofia Coppola (« Lost in Translation » en 2003), Jane Campion ( 1993’s « The Piano ») et Lina Wertmüller (1976’s Seven Beauties).

Zhao est également la seule femme à avoir remporté quatre nominations aux Oscars en une seule année. Elle a également concouru cette année dans le meilleur montage de films, le scénario le mieux adapté et les meilleures catégories d’images.

En rapport: