Chloe Zhao anticipe son redémarrage en cours de développement de « Dracula »

Plus tôt cette année, il a été annoncé que la réalisatrice Chloe Zhao, responsable de « Eternals » et nominée aux multiples Oscars « Nomadland » serait chargée de diriger, produire et écrire une nouvelle version de l’un des classiques de l’horreur les plus importants de la littérature universelle : « Dracula », de Bram Stoker, un projet dont aucune nouvelle n’avait été présentée jusqu’à aujourd’hui.

Zhao est revenu sur son compte personnel sur Instagram pour faire allusion à quelques avancées dans son film attendu à travers une vieille photographie du comte Orloff, protagoniste du classique de l’expressionnisme allemand « Nosferatu », légèrement inspiré par le travail de Stoker.

Au moment où le projet a été confirmé plus tôt cette année, il a été révélé que Zhao ferait un « western de science-fiction » dans ce film inspiré de l’intrigue de la pièce originale, qui est loin des adaptations les plus populaires de « Dracula » dans le films, qui adoptent une perspective plus traditionnelle.

« L’objectif singulier de Chloé met en lumière des histoires de personnes négligées et incomprises », a déclaré Peter Cramer, président d’Universal Pictures. « Nous sommes ravis de travailler avec elle alors qu’elle réinvente l’un des personnages inadaptés les plus emblématiques jamais créés. »

Zhao a ajouté : « J’ai toujours été fasciné par les vampires avec le concept d’« autre » qu’ils incarnent. Je suis très heureux de travailler avec Peter et l’équipe d’Universal pour réinventer un personnage aussi apprécié. » La réalisatrice, qui s’est décrite comme une fan complète du livre, a noté plus tard que son film aborderait certaines questions sur l’immortalité.

Ce n’est pas le seul projet lié à « Dracula » qui se développe en ce moment. Robert Kirkman, créateur de la saga de comics « The Walking Dead » et « Invincible » (et sa série Amazon Prime), sera le producteur du film « Renfield » qui racontera l’histoire du serviteur consterné du célèbre vampire.