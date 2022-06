Chloé : la série Prime Video est-elle une histoire vraie ?

in

VIDÉO PRINCIPALE

La série Prime Video a été créée par Alice Seabright, responsable du succès de Sex Education sur Netflix. Découvrez de quoi il s’agit et quels points il a en commun avec la vraie vie.

© Prime VidéoChloe, la nouvelle série britannique qui triomphe sur la plateforme.

Comme chaque semaine, les plateformes de streaming renouvellent leur contenu pour ajouter de nouvelles séries et films au catalogue qui accrochent les abonnés. Première vidéo Elle en est experte : au quotidien, elle ajoute des classiques mis en lumière par la critique et mise sur des productions tout à fait récentes pour étoffer toujours plus son offre. À cet égard, il y a tout juste quatre jours, il a lancé Chloeune série qui a trop de similitudes avec la vraie vie.

encadré dans le thriller psychologiquecette fabrication Britanique a six épisodes incontournable dans le service d’abonnement. De quoi s’agit-il? Son protagoniste est Becky, une vingtaine obsédée par les réseaux sociaux. Elle travaille à temps partiel tout en s’occupant de sa mère, qui souffre de démence. Sa fascination pour le monde numérique conduit le personnage principal à devenir obsédé par une personnalité bien connue sur Instagram.

Il s’agit d’une femme nommée Chloe Fairbourne, qui d’un moment à l’autre meurt, surprenant le protagoniste de cette intrigue. « Becky se rend compte qu’elle a eu deux appels manqués d’elle quelques minutes avant de mourir, comment sait-elle qui elle était ? Becky décide de prendre une nouvelle identité pour le découvrir.», indique son synopsis officiel. Il a été créé par Alice Seabrightscénariste responsable de tubes comme éducation sexuelle.

Cette histoire captivante a réuni le public dans la même question : Est-ce basé sur un cas réel ? La réponse est non. Pourtant, son équipe n’a pu s’empêcher de s’inspirer de dizaines de situations qui se déroulent chaque jour et qui ne sont pas du tout fictives. Avec Erin Doherty dans le rôle principal, c’est alors une série qui prend un exemple extrême à l’ère des réseaux sociaux. Et c’est que, encore une fois, cela montre que tout ce qui est montré sur Internet n’est pas comme nous le croyons.

C’est que Chloé prétendait avoir une vie merveilleuse mais, une fois que la jeune Becky entrera dans son monde, elle découvrira qu’en réalité elle en était très loin. Kayleigh Llewellyn, Poppy Cogan et Bolu Babalola collaborez sur le scénario de Seabright, ajoutant de l’intrigue à Chloé. Aussi, Billy Howie, Pippa Bennett-Warner, Jack Farthing, Poppy Gilbert, Akshay Khanna, Brandon Michael Hall, Lisa Palfrey, Scott Rose-Marsh et Alejandro Eliot complètent le casting avec leurs performances.

