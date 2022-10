Chloe Grace Moretz veut jouer un Supervillain dans le MCU

Peut-être verrons-nous bientôt Chloë Grace Moretz retour dans le monde des super-héros. Ancienne enfant star, le rôle d’évasion de Moretz était dans l’adaptation de la bande dessinée Déchirer, foutre une branlée en tant que Hit-Girl préférée des fans. Elle a suivi le film de 2010 en reprenant son rôle dans la suite de 2013 Kick Ass 2. Depuis, elle travaille régulièrement dans le cinéma, bien que Moretz n’ait pas encore fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, Moretz confirme qu’elle a en fait eu des discussions avec Marvel Studios sur l’adhésion au MCU, bien qu’elle ne précise pas s’il s’agissait de discussions générales ou s’il y avait un film ou un rôle spécifique qu’ils avaient dans dérange. Elle a suggéré qu’elle n’avait pas encore trouvé le bon rôle pour faire partie du MCU, et même si elle dit que ce serait amusant de jouer un autre super-héros, elle est plus intriguée par l’idée de jouer un supervillain.

« Ouais, nous en avons un peu parlé. Je veux dire, je pense que pour moi, je serais vraiment intéressé à jouer un méchant dans Marvel ou DC, et à sauter davantage dans le côté le plus sombre du rôle. J’adore un super-héros. Je pense que ce serait vraiment amusant aussi, mais je pense qu’il s’agit simplement de trouver celui qui correspond vraiment à ce que vous voulez faire passer et à la portée du personnage. Je pense que ce serait vraiment amusant si c’était le bon rôle et le bon projet. »