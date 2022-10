Chloë Grace Moretz a parlé avec Marvel pour apparaître en tant que méchante dans un projet à venir

L’actrice Chloë Grace Moretz a confirmé qu’elle était en pourparlers avec Marvel Studios pour jouer une méchante dans un projet à venir encore non divulgué. Lors d’une interview, elle a révélé qu’elle avait déjà eu des rendez-vous avec le studio pour faire partie de l’univers cinématographique Marvel, et bien que de nombreux fans aient voulu la voir en héroïne, elle souhaite jouer le rôle d’une méchante et explorer l’obscurité. côté du personnage.

« Nous en avons un peu parlé », a déclaré Moretz à propos de ses conversations avec Marvel. « Je veux dire, je pense que pour moi, je suis vraiment intéressé à jouer un méchant dans Marvel ou CC, et passez au côté le plus sombre du papier. Bien que j’aime aussi les super-héros. Je pense que ce serait très amusant aussi. Mais je pense qu’il s’agit simplement de trouver celui qui correspond vraiment à ce que vous voulez transmettre et à la portée du personnage.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice de « Kick Ass » exprime son intérêt pour le MCU, car en 2021, elle a déclaré que jouer un rôle dans un projet Marvel de quelque manière que ce soit serait une grande opportunité dans sa carrière.

« J’ai toujours eu ce désir de jouer un méchant, mais je pense que les gens pourraient me considérer davantage comme un super-héros », avait-elle expliqué à l’époque. « J’aimerais être, bien sûr, dans l’univers Marvel, de quelque manière que ce soit. »

Il n’a pas été précisé pour le moment de quel projet parlait Moretz avec Marvel, ni quand exactement la rencontre a eu lieu. Cependant, les fans pourront bientôt voir Moretz dans une nouvelle émission, car il jouera dans la série de Première vidéo »Le périphérique ».

D’après le roman du même nom de Guillaume Gibson, l’actrice incarnera Flynne Fisher, une jeune femme vivant dans un futur lointain où la société a été subtilement modifiée par la technologie. Mais le monde de Flynne changera une fois qu’elle réalisera qu’elle a un lien secret avec une réalité alternative, ainsi qu’un avenir sombre pour elle-même.

Bien qu’il faudra attendre pour voir l’éventuelle collaboration avec Marvel, la série »The Peripheral » avec Chloë Grace Moretz sortira le 21 octobre sur Prime Video.