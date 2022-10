Chloe Fineman parodie la publicité AMC de Nicole Kidman dans SNL Sketch

Cette publicité AMC mettant en vedette Nicole Kidman a obtenu le Saturday Night Live traitement. Dans la nouvelle version de la publicité, Chloe Fineman intervient pour représenter Kidman, cette fois en réimaginant la séquence des événements dans la salle de cinéma AMC mais avec le même dialogue. Tu peux voir le SNL version de l’annonce AMC ci-dessous.





Dans la publicité originale avec Kidman, l’actrice entre dans une salle de cinéma vide alors qu’elle livre ses répliques sur l’expérience cinématographique. La parodie a d’autres qui la rejoignent au théâtre, comme un homme joué par Kenan Thompson. Après s’être assise près de Fineman’s Kidman et avoir entendu une partie de son baratin, Thompson se lève pour trouver un autre siège. D’autres dans le théâtre semblent suivre Fineman d’une manière culte alors qu’elle lévite littéralement comme Max (Sadie Sink) de Choses étranges 4à la grande horreur de l’un des huissiers de théâtre.

« Qu’est-ce qui vient de se passer? » Thompson demande à la fin de tout cela.

Considérez Kidman comme une autre des nombreuses imitations de Fineman en tant que SNL interprète. Elle affronte également d’autres stars notables comme Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Britney Spears, Elizabeth Olsen, Megan Fox et JoJo Siwa, entre autres. Fineman a été avec SNL depuis 2019.





L’annonce AMC aura une suite

Il a été récemment annoncé qu’AMC développerait une publicité de suivi pour la promo de Nicole Kidman. Billy Ray (Les jeux de la faim, Homme Gémeaux), qui a écrit la première publicité, a déclaré à Vanity Fair qu’il avait hâte de se mettre au travail sur la publicité « suite ».

« Je suis très, très excité à ce sujet », a-t-il déclaré. « Tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c’est que nous ne sommes pas assez stupides pour aller à l’encontre de celle que nous avons déjà faite et essayer de la surpasser. C’est donc une approche très, très différente qui est un peu un clin d’œil à celui que nous avons déjà fait. »

Confirmant que Kidman reviendra et commentant la valeur de la première publicité, Ray a ajouté : « Bien sûr, c’est avec Nicole. Je ne fais pas ça sans Nicole… Quand Nicole m’a demandé de le faire pour la première fois, je faisais juste C’est une faveur. J’ai dit que je le ferais gratuitement juste parce que je suis une fan et une amie à elle. Mon agent a dit : « Non, ce n’est pas ce qui se passe ici. Vous devez être payé pour ça. » Et il s’avère que mon agent avait raison, car il avait une réelle valeur. »

Ray dit que l’annonce de suivi est déjà écrite, mais on ne sait pas quand elle commencera à être projetée dans les cinémas AMC. Pendant ce temps, de nouveaux épisodes de Saturday Night Live diffusé sur NBC le samedi soir et disponible en streaming sur Peacock.