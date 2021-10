Chloe Fineman cloue les impressions de Meryl Streep, Keira Knightley

Avoir Chloe Fineman de « Saturday Night Live » dans un talk-show, c’est comme avoir tout un tas d’invités réunis en un seul – parce qu’elle est vraiment une reine des imitations !

Jimmy Fallon, un ancien acteur de « SNL » lui-même, le sait bien… et donc pour sa visite à « The Tonight Show » jeudi il s’est lancé un défi : toute une « Interview of Impressions » !

La façon dont cela s’est déroulé est qu’ils commenceraient à avoir une conversation normale, mais quand un « ding » sonnait, elle devait glisser dans l’affect et le comportement d’une célébrité particulière. Et elle l’a fait avec tant de fluidité et de facilité que c’était un peu comme si cette femme venait d’entrer dans la pièce !

Chloe Fineman dans le rôle de Meryl Streep… et Meryl Streep ! YouTube/Getty Images

Elle a parlé de faire une tarte dans la voix soufflée et profane de Jennifer Coolidge; elle a parlé de la météo en tant que Natalie Portman, puis est passée en mode époustouflant en tant que Meryl Streep, discutant avec elle des épices qu’elle utilise dans la cuisine; gloussa beaucoup comme Jennifer Lawrence; a avancé sa mâchoire en avant et a parlé avec ses lèvres tirées en arrière dans le vrai mode Keira Knightley, puis est devenue les yeux écarquillés et alerte alors que l’ancienne fondatrice de Theranos assiégée Elizabeth Holmes.

Fineman « fait » Keira Knightley, et Knightley elle-même. YouTube/Getty Images

C’était vraiment un spectacle impressionnant à voir!

Fineman se prépare à devenir Jennifer Coolidge et Coolidge. YouTube/Getty Images

Et ce n’était pas la première fois que Fineman, 33 ans, était appelée à faire plusieurs choses à la fois : en février 2020, elle a affronté les nominés aux Oscars sur « SNL » ; en décembre dernier, elle a visité « Tonight » pour lire « A Visit from St. Nicholas » dans une variété de voix de célébrités; et elle a fait Julianne Moore devant Julianne Moore sur « Ellen » en septembre.

« Comment faites-vous tout cela ? » Fallon, pas en reste face aux usurpations d’identité lui-même, s’émerveilla, mais Fineman se contenta de sourire, ne révélant rien.

Ensuite, nous aimerions la voir se faire passer pour Jimmy Fallon !