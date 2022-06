Chloe Bennet : ses meilleurs films et émissions de télévision

actrice et chanteuse Chloé Bennetta mérité sa place parmi les favorites du public pour ses performances incroyables, notamment son rôle dans la série ABC »Agents du S.H.I.E.L.D. » où elle a donné vie au super-héros Daisy Johnson, également connu sous le nom de Quake. Bien que la série ait commencé comme un suivi des événements de l’univers cinématographique Marvel, les entreprises de la société ont décidé de se distancer de la série et son histoire a suivi une histoire entièrement différente.

Cependant, bien que l’émission ne soit pas considérée comme canon, elle a donné à Bennet un rôle de longue durée auquel tous les téléspectateurs l’ont associée, car la série a duré 7 saisons au total. Même récemment, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles l’actrice ferait probablement une apparition dans la série »Secret Invasion », une série qui se concentrera sur Nick Fury, joué par Samuel L Jackson.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les fans de Bennet, l’actrice est sortie pour déclarer qu’elle n’aurait rien à voir avec la nouvelle série. «Je ne suis en aucun cas attaché ou impliqué, pas du tout ou même un peu, dans le truc de« Secret Invasion »de Marvel Studios. Honnêtement, je ne sais même pas ce que c’est. J’ai reçu des centaines de messages me demandant à propos de la série, mais je n’ai rien à voir avec ça », a-t-il précisé.

Depuis son rôle dans la série Marvel, Chloe Bennet a participé à différentes séries et films, nous vous proposons donc ici une liste de ses meilleurs rôles.

Agents du S.H.I.E.L.D.







L’histoire suit après le film Avengers, où l’agent Phil Coulson forme une petite équipe de forces spéciales du système approuvé de renseignement, d’espionnage, de logistique et de défense, mieux connu sous le nom de SHIELD. L’histoire de la série montre des personnages et des super-héros des bandes dessinées Marvel appartenant à l’organisation.

Ici, Chloe Bennet joue l’agent secret Daisy Johnson, connue sous le nom de Quake. Comme son nom l’indique, Johnson est un surhumain doté de pouvoirs sismiques, capable de produire des tremblements de terre, et est la fille de Calvin Zabo, un super-vilain connu sous le nom de M. Hyde. Vous pouvez actuellement regarder »Agents of SHIELD » sur le service de streaming de Disney+.

Nashville

Une série dramatique musicale qui suit la vie de divers chanteurs de musique country fictifs de la ville de Nashville dans le Tennessee. Ici, nous rencontrons Rayna James, une superstar country avec sa carrière en descente. Dans la série, Bennett apparaît comme Hailey, une assistante de Jeanne Buchanan, jouant un rôle de soutien pendant la majeure partie de la première saison de la série.

un ami abominable







Chloe Bennet prête sa voix au langage original du film Abominable, où elle incarne Yi, une adolescente vivant dans la ville tentaculaire de Shanghai. Son quotidien change lorsqu’il rencontre un jeune yéti sur le toit de sa maison, une créature recherchée dans toute la ville pour être prétendument dangereuse.

Le nommant « Everest », Yi et ses amis décident de l’aider à s’échapper, se lançant dans une quête épique pour ramener la créature mythique à sa famille sur la plus haute montagne du monde. Le film d’animation est disponible sur la plateforme Netflix.