Chloe Bennet quitte le redémarrage en direct de « Powerpuff Girls »

La CW s’est retrouvée sur un chemin difficile dans sa quête pour amener la série publique « Powerpuff » qui est présentée comme un redémarrage en direct de « The Powerpuff Girls », l’une des séries animées les plus appréciées de Cartoon Network, dans le Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault joueraient respectivement des versions pour adultes de Blossom, Bubbles et Buttercup.

Après avoir annoncé en mai dernier que l’épisode pilote ne se serait pas déroulé comme prévu et que The CW l’enregistrera à nouveau après quelques ajustements au scénario, il est désormais confirmé que Chloe Bennet, connue pour son rôle principal dans la série « Agents of SHIELD » a officiellement quitté la production.

La série d’action en direct « Powerpuff Girls » de la CW sera retravaillée avec un tout nouveau pilote après que les images sur le plateau aient été fortement critiquées sur les réseaux sociaux. « Quelques choses manquent, et c’était juste un manque », a déclaré le PDG Mark Pedowitz. « Nous ne voulions pas aller de l’avant avec ce que nous avions. » pic.twitter.com/d8N8fsbDBP – Magazine d’affinité (@TheAffinityMag)

Selon Variety, Chloe Bennet fait face à des « conflits d’horaires » qui l’ont « forcée » à quitter la série. De leur côté, Cameron et Perrault sont toujours dans la série, et l’épisode pilote de « Powerpuff » devrait reprendre le tournage plus tard cette année, après avoir trouvé un remplaçant à Bennet.

En raison du travail précédent de Bennet, ses fans n’ont pas tardé à spéculer sur sa relation possible avec la série « Secret Invasion », espérant que l’actrice pourrait s’intégrer pleinement dans le MCU, bien que Marvel Studios n’ait pas confirmé si Daisy Johnson, son personnage, le ferait. retour dans un futur proche de la franchise.

Des rapports précédents indiquent que les trois protagonistes de « Powerpuff » avaient réussi à bien s’entendre lors du premier tournage de la série, il est donc peu probable que le départ de Bennet soit dû à des conflits avec le tournage et soit davantage lié à une offre travail plus favorable.

Mark Pedowitcz, PDG de The CW, a expliqué lors de l’annonce initiale du nouveau tournage que « Powerpuff » reviendrait pour faire son épisode pilote parce que les dirigeants de la chaîne considéraient cela comme « une propriété puissante », alors ils voulaient le faire bien avant son arrivée au public. Chloe Bennet n’a pas encore commenté son départ.