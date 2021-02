Chloe Bailey ne doit à personne une explication sur ce qu’elle fait avec son corps – aucune femme noire non plus

Cela fait presque huit ans que le monde a été présenté au duo pop ChloexHalle.

En 2012, les deux sœurs ont commencé à télécharger des couvertures sur YouTube, ce qui a finalement commencé le début de leur succès.

Ils ont sorti trois albums studio, ont joué dans l’émission à succès Cultivé, et ont même tourné en première partie de Beyoncé!

Mais au cours de la dernière année, les sœurs ont commencé à s’aventurer sur leur propre chemin. Alors que Halle est au Royaume-Uni en train de filmer pour le remake en direct de La petite Sirène, les deux chanteurs ont créé leur propre page Instagram.

Pour Chloé, sa page est en ligne depuis deux semaines et est devenue virale avec succès. La moitié des réponses à la page Instagram de la chanteuse de 22 ans ont été des retours positifs de ses fidèles fans, tandis que d’autres ont été négatives.

Beaucoup de commentaires négatifs et de mots blessants semblaient avoir commencé une fois que Chloé a commencé à publier des choses que les gens jugeaient «ouvertement sexuelles».

Chloé a participé au TikTok #BussitChallenge et les gens l’ont attaquée dans les commentaires.

Elle a posté un clip de sa danse dans sa chambre pour célébrer un million de followers, et ses commentaires ont été inondés de remarques blessantes ciblant son corps.

Et ce n’est pas la première fois qu’une femme noire est ciblée pour embrasser sa sexualité et posséder son corps.

Nicki Minaj a été la cible de personnes jugeant et surveillant son corps, alors qu’en réalité, elle l’embrasse simplement sexy. Même chose pour Megan Thee Stallion, qui a été la cible de commentaires honteux, surtout quand elle et Cardi B ont fait leur chanson, « WAP ».

Nous pouvons également revenir au moment où Janet Jackson s’est produite au Super Bowl avec Justin Timberlake et qu’elle a eu un coup de pinceau – ce n’était pas sa faute. Pourtant, elle en a eu honte.

Même Lizzo, qui a fréquemment utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir la positivité corporelle, en particulier parmi les grosses femmes noires, a été ciblée par des haineux en ligne.

Il y a eu plusieurs cas où des vidéos d’elle sont devenues virales sur Twitter, et les gens en ont fait le poids de blagues inexcusables.

Et cela semble être l’effet néfaste du misogynoir – un niveau de discrimination auquel seules les femmes noires sont confrontées.

Le terme misogynoir a été inventé par Moya Bailey pour décrire «la haine, l’aversion, la méfiance et les préjugés spécifiques dirigés contre les femmes noires».

On ne voit pas ce genre de police sur les corps quand il s’agit de femmes blanches comme Kim Kardashian, dont la carrière a décollé après avoir filmé une sex tape.

Ou Bella Thorne, qui a pu créer un compte OnlyFans pour partager des photos explicites d’elle-même. La société semble presque capitaliser sur presque tous les autres corps sans problème, mais Dieu nous en préserve, quand c’est une femme noire, c’est un problème.

Cette surexualisation des femmes noires a été quelque chose avec laquelle nous avons dû vivre même trop jeunes pour saisir le concept.

De la façon dont nous nous habillons, à la façon dont nous dansons, en passant par les styles de cheveux que nous faisons. C’est toujours «tu as l’air trop grand» et «tu ne peux pas quitter la maison comme ça – les gens vont regarder.»

Depuis, Chloé est allée sur son Instagram où elle est allée vivre pour parler de toute l’attention négative qu’elle reçoit depuis le lancement de sa propre page.

«Quand je joue, que je fais de la musique et que je danse, c’est là que je peux puiser dans le côté plus sexy de moi-même», a-t-elle expliqué lors de sa diffusion en direct. «C’est là que je trouve ma confiance. Donc, cela signifie vraiment beaucoup pour moi quand je le peux enfin arriver à un endroit où je partage qui je suis vraiment parce que je suis vraiment en insécurité depuis longtemps. «

Chloé a même commencé à se déchirer en expliquant pourquoi être forte est si importante pour elle en tant que femme noire: «Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager cela avec vous tous. Je pense que c’est si important et si spécial lorsqu’une femme noire peut être forte et se tenir en son pouvoir de toutes les manières.

Sauf que Chloé ne devrait pas avoir à s’excuser d’avoir embrassé les parties d’elle-même qui l’ont longtemps mise en danger – et aucune femme noire ne le devrait non plus.

En tant que femmes noires, nous sommes les seules propriétaires de notre corps et devrions être en mesure de faire tout ce que nous voulons avec elles sans commentaire sur notre caractère ou jugement d’une société qui semble avoir une opinion sur tout ce que nous faisons.

Notre seul but est de ne pas exister pour le regard de quelqu’un d’autre que nous.

Ce contrôle du corps des femmes noires doit cesser. Ce que nous faisons de notre corps et ce que nous choisissons de partager en ligne n’est destiné à personne d’autre qu’à nous.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram