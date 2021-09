Chloe Bailey applaudit les trolls en disant qu’elle montre « trop ​​de peau » dans la vidéo Have Mercy

Chlöe a défendu sa nouvelle vidéo populaire Have Mercy dans un récent Instagram Live.

C’est officiel. Chlöe est arrivée et elle n’a pas le temps pour quiconque de la critiquer pour avoir montré de la peau dans sa vidéo virale « Have Mercy ».

Chlöe, alias Chloe Bailey, a fait ses débuts en solo vendredi dernier. ‘Have Mercy’ est maintenant la première chanson originale que Chlöe a sorti, en dehors de son duo de sœurs Chloe x Halle, et c’est déjà un succès. Non seulement il a déjà été présenté dans près d’un million de vidéos TikTok, mais « Have Mercy » se hisse actuellement au sommet des classements de streaming et de téléchargement dans le monde entier.

Cependant, à côté de tous les éloges, les trolls ont accusé Chlöe de montrer « trop ​​de peau » et elle leur a répondu.

Dans une séance de questions-réponses en direct sur Instagram célébrant la sortie de la chanson, quelqu’un a demandé à Chlöe : « Pourquoi montres-tu autant de peau ? » et elle n’a pas tardé à les remettre en ordre. Chlöe a déclaré: « Parce que je le peux. C’est mon corps et j’en suis si fier et j’espère que vous l’êtes aussi. » Chute de micro.

Chlöe a également parlé de la vidéo et de la chanson dans une interview MTV. Elle a déclaré: « Les hommes peuvent glorifier le cul dans leurs vidéos, je veux le faire d’une manière vraiment artistique, amusante et magnifique. Et je pense que c’est tellement génial de voir comment les femmes peuvent revendiquer la propriété de leur corps et ne pas laisser le monde le faire . Nous pouvons le faire comme nous le voulons, et c’était vraiment amusant ! »

Elle a ajouté: « Je me sentais vraiment jolie les jours de tournage, et je regarde en arrière, et je me dis: » Ce n’est pas la même personne ici « , mais c’était amusant sur le moment. »

Regardez la vidéo « Have Mercy » de Chlöe ci-dessous.

Chlöe a joué « Have Mercy » en direct pour la première fois aux MTV VMA hier soir (12 septembre) et a volé la vedette. Nous avons hâte de voir ce qu’elle fera ensuite.

