Chiwetel Ejiofor revient en tant que Mordo pour commencer à filmer Doctor Strange dans le multivers de la folie

Depuis que WandaVision a pris fin sur la note que Wanda peut encore devenir la méchante qu’elle était censée devenir alors qu’elle déchire le multivers, les fans de MCU ont hâte de savoir ce qu’elle va faire ensuite. Comme la série Disney + a été principalement composée de harengs rouges en ce qui concerne le multivers, tous les espoirs reposent sur Docteur Strange dans le multivers de la folie pour établir correctement la même chose dans MCU Phase IV. Le tournage du film est actuellement en cours et récemment, l’un des antagonistes du film, à savoir Chiwetel Ejiofor, a déclaré qu’il avait commencé à filmer ses scènes dans la suite.

L’année dernière en juin, Chiwetel Ejiofor avait confirmé que les rumeurs du retour de son personnage, Karl Mordo, en Multivers de la folie sont en effet vrais et assurés que la production commencera bientôt.

« Nous espérons commencer très bientôt, c’est ce que je peux vous dire. Donc, vous savez, dès que possible. Nous sommes tous très excités de commencer et de commencer à craquer. Je ne peux pas attendre, » il avait dit.

Le tournage de Doctor Strange 2 a commencé en novembre 2020 et semble se dérouler à plein régime car Ejiofor a récemment partagé sur The One Show de la BBC qu’il tournait pour le film à Londres.

« Je tire sur Docteur Strange. C’est très excitant et j’attends ça avec impatience. Je suis dans un endroit inconnu pour le moment. »

La dernière fois que nous avons vu Mordo, il avait quitté les Maîtres des Arts Mystiques après avoir appris que l’Ancien avait tiré ses pouvoirs de la Dimension Sombre. Il avait juré de rétablir l’équilibre en traquant tous les sorciers et en les dépouillant de leurs pouvoirs. À la fin de Docteur Strange, il avait réussi à coincer Jonathan Pangborn et lui avait volé tous ses pouvoirs, le ramenant ainsi à son état antérieur d’incapacité de marcher.

Alors que la scène post-crédit de Doctor Strange avait confirmé son retour dans la suite, beaucoup de choses ont changé depuis Docteur Strange 2 a été annoncé en 2019 et taquiné comme le premier film d’horreur du MCU. Le film devait initialement être dirigé par le réalisateur Scott Derrickson et avait une date de sortie à l’été 2021. Ensuite, la pandémie a frappé et non seulement la date de sortie du film a été repoussée plusieurs fois, mais Derrickson a également quitté le projet. Il a ensuite été remplacé par Sam Raimi et la sortie du film est désormais prévue pour 2022.

Ejiofor avait déjà partagé avec ComicBook.com qu’il est ravi de travailler avec Sam Raimi et qu’il a hâte d’y être.

« Il arrive, » dit Ejiofor. « Je suis très, très excité à ce sujet. De toute évidence, nous avons été en quelque sorte interrompus car le monde entier a été dans la pandémie, mais j’espère que nous sommes de retour sur la bonne voie et continuerons assez bientôt, donc je suis très excité à propos il. »

Alors que l’histoire de Docteur Strange 2 est toujours sous des enveloppes serrées, étant donné le cliffhanger WandaVision terminé, on s’attend à ce que le Sorceror Supreme soit occupé à faire face au chaos que Wanda va déclencher alors qu’elle déchire plusieurs univers à la recherche de ses fils. La nouvelle nous parvient via BBC The One Show.

