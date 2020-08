Chivalry 2 reporté à 2021

Parfois, il est préférable d’attendre pour terminer un jeu que de le supprimer, aussi cassé soit-il et d’essayer de le réparer avec des milliers de correctifs et d’aliéner la communauté dans le processus, les mêmes personnes semblent avoir pensé aux responsables de Torn Banner Studios qui ont publié une entrée dans son blog expliquant aux fans la raison du retard.

Parallèlement à la date de sortie, la version bêta publique annoncée pour ces mois a également été reportée et bien qu’il n’y ait pas de nouvelle date, on sait qu’elle sera annoncée «bientôt». Dans tous les cas, le studio accepte toujours les candidats pour la version alpha, donc cela peut être une bonne option pour atténuer votre désir de jouer et d’essayer ce titre dans sa première étape.

Un chevaleresque vous attend pour Chivalry 2

Dans la déclaration, l’étude également responsable de Bataille médiévale de chevaliers Il a parlé des vicissitudes du travail à l’époque de Covid-19 et a également déclaré que même si le retard était nécessaire pour exploiter toute la capacité du jeu, il serait également bon pour eux d’incorporer du contenu qui devait être publié plus tard, ce qui ce qui est certainement une bonne nouvelle pour les fans.

Avec ce délai, le jeu sera lancé simultanément pour toutes les plates-formes: Xbox One, Xbox Series X, PC, PlayStation 4 et PlayStation 5 et rappelez-vous que ce titre a la possibilité de jouer croisé entre les systèmes, ce qui promet des combats avec lances, haches et épées au niveau de la bataille des bâtards de Game of Thrones mais avec une meilleure fin que la série.