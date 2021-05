Chivalry 2 obtient une nouvelle bêta ouverte multiplateforme

Studios de bannière déchirée a annoncé que la bêta ouverte du jeu multiplateforme pour Chilvary 2 sera publié la semaine prochaine.

La bêta ouverte, qui commence le 27 mai et se termine le 1er juin, est disponible gratuitement pour tous les joueurs PC (via la boutique en jeu Epic) PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S.

La bêta ouverte comprendra une richesse de contenu, y compris trois cartes d’objectifs d’équipe: Le massacre de Coxwell, la bataille de Darkforest, le siège de Rudhelm et deux cartes de match à mort par équipe / free-for-all: La bataille de Wardenglad et les jardins du tournoi.

Ces cartes sont apparues dans les versions bêta précédentes, mais la bêta ouverte comportera de nouveaux contenus, tels que le mode gratuit pour tous mentionné ci-dessus sur certaines cartes, une personnalisation cosmétique complète, des serveurs de duel un-à-un (PC uniquement) et 64 et options de serveur.pour 40 joueurs.

Les joueurs pourront télécharger la version bêta un jour avant le 26 mai pour s’assurer que le jeu est prêt et installé pour la version bêta.

Chilvary 2 a été annoncé en 2019 et est la suite du titre 2012 de Torn Banner Studios Chilvary: Medieval Warfare, basé sur le mod Half-Life 2 Age of Chivalry. Il est actuellement prévu de sortir le 8 juin.