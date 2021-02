Chivalry 2 daté de juin, bêta fermée à venir le mois prochain

Chivalry 2, la suite du jeu de guerre médiéval incroyablement populaire sur PC, sortira sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 8 juin 2021. Il sera au prix de 34,99 € / 39,99 € pour la version de base, tandis qu’une édition spéciale peut être pris en charge pour un supplément de 10 € / 10 €. Vous aurez peut-être la chance de mettre la main sur le jeu quelques mois plus tôt, car une bêta fermée sera disponible à la fin du mois de mars. Il comprendra des batailles à 64 joueurs et un support de jeu croisé.

Dans le cadre d’un communiqué de presse, le fondateur de Torn Banner Studios, Steve Piggott, a déclaré que l’équipe tirait sur tous les cylindres. « Chivalry 2 va être tout ce dont les fans du premier titre ont rêvé et bien plus encore – d’un système de combat entièrement reconstruit à des améliorations massives d’échelle et de graphismes. » Pendant ce temps, le PDG de Tripwire Interactive, John Gibson, semble assez étonné de l’engagement de l’équipe en matière de jeu croisé. « Ils ont créé quelque chose de très spécial avec Chivalry 2, jetant les bases d’un jeu qui permettra aux joueurs de vivre des batailles médiévales épiques sur les cinq principales plates-formes de jeu pour les années à venir. »

Le jeu comprendra 12 sous-classes différentes pour le jeu de rôle comme des cartes de caractéristiques à l’échelle de certains événements de Le Trône de Fer, et de nombreux modes différents. Team Objective, Team Deathmatch et Free-For-All feront partie de la bêta fermée le mois prochain. Êtes-vous impatient de Chivalry 2 sur PS5 et PS4? Obtenez votre armure nettoyée et prête pour le combat dans les commentaires ci-dessous.