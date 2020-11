Chiron Sport «Les Legendes Du Ciel». Voici la nouvelle «licorne» de Bugatti

Alors que son sort continue d’être discuté, Bugatti garde le pari sur la série spéciale et la preuve en est le nouveau Bugatti Chiron Sport «Les Legendes Du Ciel» (ou, en portugais « les légendes du ciel ») qui vise à honorer les noms qui ont piloté pour la marque à ses débuts et qui étaient, dans la grande majorité, des pilotes d’aviation.

Basée sur la Chiron Sport, la Bugatti Chiron Sport «Les Legendes Du Ciel» aura une production limitée à 20 exemplaires et chacune d’elles coûtera, avant impôts, la modique somme de 2,88 millions d’euros. Quant au début des livraisons, il est prévu pour le début de 2021.

Concernant cette série spéciale, Stephan Winkelmann, PDG de Bugatti, et maintenant aussi de Lamborghini, a déclaré: «Bugatti entretient des relations étroites avec l’aviation depuis sa création. De nombreux pilotes Bugatti, comme Albert Divo, Robert Benoist et Bartolomeo ‘Meo’ Costantini, étaient des pilotes de l’Armée de l’Air française (…) C’est donc presque une obligation pour nous de rendre hommage aux légendes de l’époque et de leur consacrer une édition spéciale ».

Quels changements?

Face à la Bugatti Chiron Sport «normale», les différences de cette série spéciale n’apparaissent que dans le chapitre esthétique. De cette manière, il continue à utiliser le W16 avec quatre turbos et 8,0 l de capacité capable de délivrer 1500 ch et 1600 Nm qui «poussent» la Chiron Sport «Les Legendes Du Ciel» jusqu’à 420 km / h.

Quant aux différences, commençons par l’extérieur. La couleur, appelée Gris Serpent, est inspirée des avions des années 1920. Ornant la carrosserie on retrouve également des détails comme le drapeau français, un logo spécial ou une bande blanche qui s’étend du capot à l’aile arrière. Enfin, le gril Bugatti typique a également de nouvelles fonctionnalités (une finition noire brillant) et la fibre de carbone domine la partie arrière.

Lors de l’accès à l’intérieur, le premier point fort est le fait que le logo de cette série spéciale «Les Legendes Du Ciel» est projeté sur le sol lors de l’ouverture de la porte – mais ça ne s’arrête pas là … En effet, il est possible de voir ce logo partout dans l’habitacle, que ce soit sur les appuie-tête des sièges ou sur un panneau placé sur la console centrale.

Toujours dans la cabine de cette Bugatti exclusive, nous trouvons du cuir «Gaucho», en référence à celui utilisé dans les avions du début du XXe siècle, des finitions en aluminium et la peinture (peinte à la main) d’une scène de course entre une Bugatti Type 13 et un Nieuport 17 .