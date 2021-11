Chipotle teste une nouvelle option de poulet pour la première fois en 28 ans

All Star Chuck Taylor All Star Canvas Color EVA Platform basse Yellow taille: 28.5 (4 a 12 ans)

GARDEZ LA TÊTE HAUTE. DÉMARQUEZ-VOUS. Offrez un style dynamique à votre enfant avec ces Chuck audacieuses à plateforme. Cette paire affiche le look classique en toile que vous connaissez et que vous aimez, et repose sur une semelle intermédiaire rayée à double épaisseur pour plus de hauteur et de style. Les nouvelles couleurs comme Obsidienne et Citron clair apportent une nouvelle énergie à la collection de sneakers de votre enfant. Caractéristiques du produit Sneaker montante en toile et à semelle compensée. Semelle intérieure SmartFOAM pour un meilleur amorti. La plateforme EVA ajoute de la hauteur. Des couleurs vives pour illuminer les sneakers de votre enfant. Étiquette tissée standard sur la languette et plaque.