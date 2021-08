Chipotle teste le chorizo ​​végétal

Chipotle Mexican Grill a annoncé jeudi que la chaîne de burrito testait du chorizo ​​sans viande à Indianapolis et à Denver.

Le chorizo ​​à base de plantes serait la première nouvelle option de protéines sans viande de l’entreprise depuis qu’elle a ajouté des sofritas à base de tofu en 2014.

Comme les produits Beyond Meat, le chorizo ​​sans viande de Chipotle utilisera des protéines de pois comme base, avec du piment ancho et des piments chipotle, de la pâte de tomate, de l’ail, du paprika et de l’huile d’olive pour ajouter de la saveur. Selon Chipotle, le substitut de viande contient 20 grammes de protéines par portion et est fabriqué sans céréales, sans gluten ni soja.

Chipotle n’a pas eu la meilleure chance avec le chorizo ​​jusqu’à présent. La chaîne a commencé à proposer la viande en option en 2016, mais a retiré l’article en faveur du queso. La société a déclaré que le chorizo ​​ne représentait que 3% de ses ventes de protéines à l’époque. Il a relancé la viande en tant qu’offre à durée limitée fin 2018.

« Les modes de vie à base de plantes ont continué de gagner en popularité et, en tant que leader de longue date dans la catégorie, nous explorons des moyens de donner plus de variété à nos fans », a déclaré Chris Brandt, directeur du marketing, dans un communiqué.

D’autres chaînes de restauration se sont tournées vers Beyond Meat ou Impossible Foods pour séduire le nombre croissant de consommateurs qui réduisent leur consommation de viande, pour des raisons à la fois environnementales et sanitaires. Les deux sociétés ont concentré leur énergie sur la création de substituts de viande réalistes dans le but de réduire la consommation de viande. Le propriétaire de McDonald’s et de Taco Bell, Yum Brands, a tous deux des partenariats stratégiques avec Beyond, tandis que Starbucks est l’un des clients du restaurant Impossible Foods.

Sous la direction de Brian Niccol, PDG actuel, Chipotle a accéléré son rythme d’innovation grâce à ce que l’entreprise appelle le « processus étape par étape ». La chaîne de burrito testera un produit, écoutera les commentaires des consommateurs et apportera des modifications si nécessaire avant de lancer l’article à l’échelle nationale. Au cours des deux dernières années, Chipotle a introduit cinq nouveaux éléments de menu, dont les quesadillas et la carne asada. La plupart ne sont disponibles que pour une durée limitée, ce qui contribue à générer du trafic client vers ses restaurants et à pousser les consommateurs à modifier leurs commandes habituelles.

Les actions de Chipotle ont augmenté de 33% cette année, ce qui lui confère une valeur marchande de 52 milliards de dollars. À l’exception des premiers mois de fermeture de l’année dernière, la chaîne de burrito s’en est bien sortie pendant la pandémie, en grande partie grâce à la croissance massive de ses ventes en ligne.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur CNBC.com.