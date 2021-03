Chipotle ajoute officiellement des quesadillas au menu – mais uniquement pour les commandes en ligne

Pendant des années, les clients de Chipotle ont adoré les quesadillas au menu secret de la chaîne de restauration rapide. Mais à partir du 11 mars, vous pourrez les commander directement sur le menu officiel du restaurant.

Plus tard cette semaine, Chipotle présentera sa Quesadilla fabriquée à la main à des clients à travers les États-Unis et le Canada, mais vous devrez commander en ligne si vous voulez l’entrée uniquement numérique. La friandise fondante est uniquement disponible sur l’application et le site Web Chipotle et est le premier élément de menu personnalisable de la chaîne depuis que la société a ajouté la salade il y a 17 ans.

Alors, que pouvez-vous attendre de la dernière offre de menu de Chipotle? Selon un communiqué de presse, la quesadilla de l’entreprise est «remplie de fromage Monterey Jack et fraîchement préparée avec du poulet, du steak, des carnitas, de la barbacoa, des sofritas ou des légumes fajita».

Il est emballé dans une tortilla de farine sans conservateur qui est pliée et pressée à l’aide du nouveau four personnalisé de Chipotle. Ensuite, il est coupé en morceaux triangulaires et servi avec votre choix de trois salsas ou accompagnements.

Le dernier élément de menu Chipotle est uniquement disponible en ligne ou via l’application de l’entreprise. Gracieuseté de DoorDash

C’est une nouvelle excitante pour de nombreux clients de Chipotle, qui espéraient que la société ferait des quesadillas un élément permanent du menu depuis un certain temps maintenant. En 2018, la chaîne a testé six nouveaux éléments de menu, dont des quesadillas et des nachos, dans sa cuisine d’essai Next à New York.

Le restaurant, qui a récemment commencé à facturer 25 cents pour des tortillas auparavant gratuites, a également testé les quesadillas en tant qu’élément de menu uniquement numérique dans le cadre d’un projet pilote à Cleveland et Indianapolis l’été dernier.

Les fans de Quesadilla espéraient que Chipotle ajouterait l’entrée à son menu officiel depuis des années. Gracieuseté de DoorDash

«Nous sommes ravis de répondre à l’appel des fans et de présenter l’un des éléments de menu les plus attendus de l’histoire de notre marque», a déclaré Chris Brandt, directeur du marketing de Chipotle dans un communiqué de presse. « La Quesadilla artisanale apporte de nombreuses nouvelles possibilités à notre menu, et les fans adoreront explorer des combinaisons de saveurs fraîches à travers ses accompagnements et ses options de salsa. »

Pour célébrer le lancement de son nouvel élément de menu, Chipotle offre aux clients la livraison gratuite lorsqu’ils commandent une quesadilla sur l’application ou le site Web Chipotle du 11 mars au 21 mars. Vous n’aurez qu’à dépenser un minimum de 10 € aux États-Unis ou 12 € au Canada.

Le restaurant s’est également associé au service de livraison de nourriture DoorDash pour offrir aux abonnés DashPass 8 € de rabais sur tout achat de quesadilla avec une commande minimum de 25 € pour une durée limitée, à partir du 18 mars.

C’est la dernière nouvelle passionnante pour les fans de Chipotle, qui ont récemment trouvé une raison de se réjouir lorsque la chaîne a partagé sa recette de chips tortilla. Et quelques mois à l’avance, la chaîne a également révélé comment elle fabrique du guacamole.