Chip ‘n Dale: Rescue Rangers Writers aborde une suite potentielle

L’annonce originale que Chip’n Dale: Rescue Rangers faisait son retour alors qu’un film Disney + envoyait une vague égale de joie et de terreur parmi les fans de la série animée de la fin des années 80. Les redémarrages, les remakes et même les « comebacks » de toutes les anciennes émissions de dessins animés ont tendance à susciter de nombreuses critiques de la part de ceux qui ont de bons souvenirs de leurs favoris d’enfance, tandis que les studios tentent de les rendre pertinents pour le jeune public d’aujourd’hui. Cependant, lorsque le nouveau film est arrivé ce week-end, il était clair qu’il ne s’agissait pas de ce genre de redémarrage, et il a déjà été question d’une suite en circulation.

Tic et Tac : Rescue Rangers fonctionne à la fois comme un redémarrage, une méta critique des redémarrages et une version étendue de la série elle-même, tout en se déroulant dans un «monde réel» où Chip et Dale sont deux acteurs qui ont simplement joué leurs rôles dans le Rangers de sauvetage séries. Ajoutez tellement de camées et de références, dont beaucoup ne proviennent pas des propres personnages de Disney, que vous auriez du mal à les attraper tous même après plusieurs visionnements, et vous avez un film qui est à juste titre appelé le successeur de Qui veut la peau de Roger Rabbit? Alors, quand il s’agit d’une suite, quelle est la probabilité que cela fonctionne? S’adressant à ComicBook.com, Doug Mand a déclaré:

« En termes de monde, oui. Je dirais que, et pas seulement un écrivain éhonté, une prise d’argent ou quoi que ce soit, nous pensons qu’il y a beaucoup plus à dire dans le monde que nous avons commencé à jouer dans ce film. Et que nous n’avons en quelque sorte qu’effleuré la surface des deux personnages que nous voulons explorer et des histoires pour les personnages qui sont actuellement dans le film. Il y a plus à dire si le public aime le film et que Disney en a envie. Nous avons des idées. Et nous pensons qu’il y a des moyens de continuer à creuser certains de ces thèmes, par différentes voies. »





Tic et Tac : Rescue Rangers Prouve que les redémarrages peuvent fonctionner





Bien qu’il y ait beaucoup de différences entre l’original Rangers de sauvetage série et le nouveau film, il y a beaucoup de choses qui restent les mêmes. La conception de Chip est pratiquement inchangée, avec juste un peu d’amélioration de l’animation, tandis que Dale a subi «l’opération CGI», mais même cela est intégré à l’histoire, ainsi que les voix non grinçantes des deux protagonistes, bien assez que n’a pas d’importance. En ne se prenant pas au sérieux, le film parvient en quelque sorte à être une histoire parfaite de Rescue Rangers, sans être une histoire de Rescue Rangers.

Le co-auteur Dan Gregor a commenté cela dans la même interview, en disant:

« C’est donc la genèse du projet et le concept est que, d’accord, nous avons vraiment commencé à avoir cette conversation avec nous-mêmes à propos de ‘Pourquoi continuons-nous à faire tous ces films et pourquoi continuons-nous à ressasser tous ces vieux trucs ?’ Et donc une fois que nous avons réalisé comme, eh bien, mettons simplement ces questions et ces préoccupations dans la bouche des personnages. Cela a vraiment ouvert tout le concept du film, qui est de les prendre comme de vieux acteurs échoués et vivant dans un Hollywood qui ne leur donnera justification et validation que s’ils participent à cette culture. »

Tic et Tac : Rescue Rangers est maintenant diffusé sur Disney +, avec toute la série animée originale.





