Chip ‘N’ Dale: la bande-annonce de Park Life emmène le couple emblématique dans une grande aventure Disney +

Disney+ ramène une autre paire de personnages classiques dans cette toute nouvelle série présentée le 28 juillet. Chip ‘N’ Dale: Park Life est une toute nouvelle série avec beaucoup de visages familiers. Il suit les célèbres deux petits fauteurs de troubles, Chip et Dale, alors qu’ils vivent la belle vie dans un grand parc de la ville. Bien sûr, en fonction de leur histoire, ces deux-là affronteront la grande ville à leur manière.se

Les deux ne seront pas seuls dans ces aventures car ils sont rejoints par Pluto, Butch Donald Duck (bien sûr) et d’autres personnages Disney célèbres à travers la série. Cette Disney+ la série originale est prête à sortir avec 12 épisodes, chacun ayant trois émissions de sept minutes dans l’épisode réel. Ce sera également la quatrième série animée duo. Xilam Animation est à l’origine de ce nouveau spectacle avec le producteur exécutif Marc du Pontavice et le réalisateur Jean Cayrol en tant que réalisateur, avec Vincent Artaud en tant que compositeur de la série.

Bien que cela fait un moment que nous n’avons pas vu ces deux-là courir. Disney travaille également actuellement sur une version cinématographique hybride live-action/CGI de Chip ‘n’ Dale : sauvez les rangers. Actuellement, cela est toujours prévu pour une sortie au printemps 2022. Ce nouveau projet mettra en vedette les voix de Saturday Night Live les anciens Andy Samberg et John Mulaney en duo. À l’heure actuelle, la production est en cours et la date de sortie de la bande-annonce a été fixée.se

Chip ‘n » Daleont été créés en 1943 par The Walt Disney Company. Leurs noms sont en fait un jeu de mots sur le nom de l’ébéniste et designer de meubles du XVIIIe siècle Thomas Chippendale. Cette idée a été suggérée par Bill « Tex » Henson, un scénariste du studio. Leur première apparition était cependant en Pluton privé en 1943, mais leur apparition au bureau était en 1947.Chip ‘n’ Dale avaient également leur propre titre de bande dessinée. Ainsi que de nombreuses apparitions sur le Club Mickey Mouse.se

Pour la plupart de leurs aventures, ils sont généralement associés à Mickey Mouse, Donald Duck et Pluto. Mais j’ai joué des personnages dans la plupart des spéciaux des fêtes ainsi que Contes de canard et bien d’autres avant de décrocher le rôle principal sur Chip ‘n’ Dale : sauvez les rangers dans lequel ils jouaient aux détectives.se

Les deux sont également apparus dans plusieurs jeux vidéo tels que, le Rangers de sauvetage jeu vidéo dérivé qui a été produit pour la Nintendo Entertainment System par Capcom en 1990. Et en 1993, ils ont sorti « Chip ‘n Dale Rescue Rangers : L’aventure au château de Nimnul » un jeu DOS produit par Hi-Tech Expressions, Inc. Également Mickey’s ToonTown et Coeurs du Royaume.se

Il convient de noter que contrairement à d’autres versions de ces personnages, la série sera non verbale, ce qui est un peu un retour à certains de leurs dessins animés originaux. Quoi qu’il en soit, c’est l’occasion pour Disney + de présenter le couple à une toute nouvelle génération et de continuer le facteur nostalgie pour de nombreux parents qui regarderont sans aucun doute, même s’ils ne le souhaitent pas.se

