Chip Gaines révèle pourquoi il a décidé de couper ses longs cheveux

Chip et Joanna Gaines sont surtout connus pour leurs incroyables transformations de maison, mais la prochaine transformation sur la liste de choses à faire du couple Magnolia n’est pas du tout une maison – ce sont les cheveux longs de Chip.

Lundi matin, Chip a révélé qu’il était prêt pour une coupe, mais qu’il ne décidait pas du style. Au lieu de cela, il lance une nouvelle campagne caritative pour le St. Jude Children’s Research Hospital qui donnera à ses fans et abonnés sur les réseaux sociaux le pouvoir de choisir.

Il est presque temps de dire au revoir aux cheveux longs de Chip Gaines. Jourdain / Avec l’aimable autorisation de Chip Gaines

Jusqu’au 27 août, il demande aux supporters de faire un don à la noble cause dans le cadre de son «Opération Haircut Part 2», et pour chaque étape de collecte de fonds atteinte, des centimètres supplémentaires des longues mèches du bricoleur seront coupés ou rasés.

« Tous les dons bénéficieront à la mission de sauvetage de St. Jude : trouver des remèdes. Sauver des enfants », a noté un communiqué de presse de St. Jude. « Grâce aux généreux donateurs comme Chip et Joanna Gaines, les familles ne reçoivent jamais de facture de St. Jude pour le traitement, les voyages, le logement ou la nourriture – parce que tout ce dont une famille doit se soucier est d’aider son enfant à vivre. »

Et cela ne manquera pas de plaire aux fans, compte tenu des résultats d’un récent sondage 45secondes.fr.

Le mois dernier, à la suite d’une visite de Chip et Joanna au cours de laquelle ils ont discuté de ses cheveux sous les épaules, nous avons demandé aux visiteurs de 45secondes.fr.com ce qu’ils pensaient de sa coiffure actuelle. Alors que 13% des personnes interrogées aimaient ses cheveux longs et 12% n’avaient pas de sentiments forts à ce sujet, 75% des plus de 6 000 personnes qui ont voté l’ont déclaré: « Pas pour moi ».

Au cours de cette même visite à l’émission, Chip a reconnu que ses cheveux étaient un sujet polarisant.

« Personne ne peut s’entendre sur quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Vous êtes soit dans ce camp, soit vous êtes dans ce camp. Eh bien, Twitter est très similaire à cet égard avec mes cheveux. C’est soit vous aimez ça, soit vous (le détestez).

Quant à Joanna, elle a dit : « C’est devenu un truc pour moi. »

Les fans de longue date savent que ce ne sera pas la première fois que Chip se coupe les cheveux pour une bonne cause.

En fait, la star de « Fixer Upper » est un vétéran de la coupe de cheveux caritative.

En 2017, il a lancé la première « Opération Haircut » et a collecté 230 000 € pour le St. Jude Children’s Research Hospital avant de se raser de près.

Et à peine deux ans plus tard, son « Chip in Challenge » a permis de récolter 998 000 € supplémentaires pour la cause via les réseaux sociaux.

Cette année, il commence avec des cheveux plus longs qu’avant, donc seul le temps – et ses généreux supporters – dira s’il lève suffisamment pour tout enlever à nouveau.

Pour plus de détails sur « Operation Haircut Part 2 », consultez Instagram de Chip.