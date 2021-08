Chip Gaines est chauve ! La star de ‘Fixer Upper’ lance un nouveau look audacieux après une campagne caritative

Le nouveau look audacieux de Chip Gaines est pour une bonne cause.

La star de « Fixer Upper », qui a fait des vagues avec ses mèches aux épaules plus tôt cet été, s’est rasé la tête après avoir collecté plus de 300 000 € pour le St. Jude Children’s Research Hospital, selon un communiqué partagé avec AUJOURD’HUI.

Le nouveau look est assez choquant – Gaines est entièrement chauve, bien qu’il ait gardé sa barbe et sa moustache courtes intactes.

Chip Gaines a révélé un nouveau look chauve audacieux pour une cause fantastique.

Le changement intervient après que Gaines a lancé un défi de collecte de fonds sur Instagram la semaine dernière. Lorsque les fans ont révélé qu’ils n’étaient pas satisfaits du nouveau look hirsute, Gaines a proposé de s’en débarrasser – pour une cause fantastique, bien sûr.

« Il s’avère que certains d’entre vous n’aiment vraiment pas mes cheveux ! Gaines a écrit sur Instagram. « Mais je peux le prendre parce que je l’ai cultivé pour une bonne raison. Alors maintenant, c’est votre chance de mettre votre argent là où est votre bouche. Je vais me couper les cheveux et je vous demande de le couper un chèque – et voyons si nous pouvons collecter une cargaison d’argent pour les enfants de @stjude. »

Gaines a déclaré qu’il ferait également don de ses cheveux coupés à Children with Hair Loss, une organisation qui fabrique des perruques pour les enfants dans le besoin.

Quand est finalement venu le temps de la côtelette, Gaines s’est assis aux côtés de Bailey, 16 ans, un ancien patient de St. Jude’s qui a été traité pour un cancer des os à l’âge de 12 ans. Gaines a mis en lumière Bailey dans un récent post Instagram.

« (Joanna) et moi avons rencontré Bailey en 2017, et le voir maintenant comme un jeune homme en bonne santé me rappelle pourquoi nous étions attirés par St. Jude », a écrit Gaines.

2017 a été la première année où Gaines a lancé un défi de collecte de fonds lié à ses cheveux. Cette collecte de fonds a permis d’amasser 230 000 € pour St. Jude’s.

Gaines et son épouse, Joanna, ont également fait don de leur temps et de leurs compétences à la mission de St. Jude. En 2017, les Gaines ont travaillé avec Target pour rénover la salle à manger familiale des patients dans l’un des emplacements résidentiels à long terme de St. Jude, et en 2019, Gaines a dirigé le « Chip in Challenge » sur les réseaux sociaux, qui a permis de recueillir 998 000 € et a été soutenu par autres grandes célébrités. Plus tard cette année-là, les Gaines ont construit et révélé une maison de jeu sur le thème du jardin conçue pour les enfants de St. Jude. C’est là que Gaines s’est connecté avec Bailey.

« Chip et Joanna Gaines ont fourni une quantité incroyable d’amour, de gentillesse et de soutien aux enfants de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude au fil des ans », Richard C. Shadyac Jr, président et chef de la direction d’ALSAC – l’organisation de collecte de fonds et de sensibilisation pour St. Jude’s – a déclaré AUJOURD’HUI via un communiqué de presse. « … Nous sommes reconnaissants envers Chip et ses généreux fans, dont les dons ont déterminé son nouveau look audacieux. Leur soutien en fonds générés aidera St. Jude à accélérer la recherche et le traitement des maladies infantiles catastrophiques dans le monde entier et à garantir qu’aucune famille ne reçoive jamais un facture de Saint-Jude.

En rapport: