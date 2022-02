Chip and Dale: To the Rescue le film de Disney qui mélange 2D, 3D et animation live action

En 2021, Disney a annoncé que deux de ses écureuils les plus célèbres feraient un grand retour, révélant qu’ils sortiraient la nouvelle bande « Tic et Tac : à la rescousse », une histoire qui serait quelque chose de totalement différent de toutes les animations Disney. Le film reprendrait l’histoire des personnages Tic et Tac, 30 ans après l’annulation de leur série animée, se lançant dans une nouvelle aventure pour retrouver un ami perdu. La bande-annonce nous donne un aperçu de la mise en œuvre ambitieuse de ce nouveau film, car il fait un mélange d’animation 3D et 2D, ainsi que des éléments d’action en direct, montrant des lieux situés dans des lieux réels.

Dans le cadre de la nouvelle production, le duo vit dans un monde où les barrières entre les dessins animés et les humains n’existent pas, afin qu’ils puissent vivre ensemble, situé dans un environnement moderne de la ville de Los Angeles pleine de stars de cinéma. Il a également été révélé que Dale, l’un des personnages principaux, s’est fait opérer Image de synthèse afin de survivre à la célébrité et de poursuivre sa carrière d’artiste, cela fait référence au fait que le personnage présentera une animation 3D dans le film, tandis que Chip suivra le style d’animation 2D.

La bande-annonce de deux minutes montre diverses références à d’autres classiques, tels que « Indiana Jones »ou le classique culte qui mêlait aussi l’animation à la vraie vie, » Qui a trompé Roger Rabbit »en plus de « Parc jurassique », »Aladdin », »My Little Pony »et la bande pas si populaire et rare de »chats » de 2019.

« Tic et Tac : à la rescousse » est écrit par Dan Gregor Oui Doug Mandqui ont écrit pour la série »Comment j’ai rencontré votre mère », afin que les fans puissent se faire une idée du genre d’histoire surréaliste à laquelle s’attendre dans ce film. Le film est réalisé par le gagnant d’un Emmy Akiva Shafferqui dirigeait auparavant » Popstar: ne s’arrête jamais, ne s’arrête jamais » 2016 et segments dirigés de Saturday Night Live.

Ce nouveau film qui ramène l’une des animations les plus classiques de Disney, sortira le 20 mai cette année sur Disney+.