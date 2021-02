Chiot né avec 6 pattes, 2 queues appelé un «  miracle  »

Chaque propriétaire de chien pense probablement que son chien est unique en son genre, mais un chiot nouveau-né nommé Skipper est vraiment unique – elle est née avec six pattes et deux queues, selon les reportages.

Ses vétérinaires disent que Skipper est peut-être le premier chien à naître vivant avec son ensemble particulier de conditions congénitales ou de conditions présentes à la naissance.

« C’est un miracle nommé Skipper. Littéralement », a écrit le personnel de l’hôpital vétérinaire de Neel dans l’Oklahoma, où Skipper a été soigné, dans un publier sur leur page Facebook . « Elle a survécu plus longtemps que nous ne le soupçonnons pour tout autre chien … avec sa combinaison de maladies congénitales », a écrit l’hôpital, ajoutant que « la recherche publiée n’en indique pas une [a dog with these conditions] est né vivant. «

Skipper est un mélange entre un border collie et un berger australien; et elle faisait partie d’une portée de neuf chiots nés le 16 février, selon CNN .

Les vétérinaires ont diagnostiqué à Skipper deux troubles congénitaux appelés monocephalus dipygus et monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus, « ce qui signifie simplement qu’elle a 1 tête et une cavité thoracique mais 2 régions pelviennes, 2 voies urinaires inférieures, 2 systèmes reproducteurs, 2 queues et 6 jambes entre autres. », a déclaré le message Facebook.

Il est probable que Skipper faisait partie d’un jumeau dans l’utérus, « et lorsque l’ovule fécondé a essayé de se séparer, il ne s’est pas complètement séparé », a déclaré le Dr Tina Neel, propriétaire de l’hôpital vétérinaire de Neel, à CNN.

Skipper a également des signes de spina bifida, une anomalie congénitale dans laquelle la colonne vertébrale ne se ferme pas correctement pendant le développement.

Malgré ses rares conditions, Skipper semble en bonne santé. « Ses organes semblent être en grande forme », et elle grandit de manière appropriée, selon le post Facebook. « Toutes ses jambes bougent et répondent aux stimuli comme un chiot normal », a indiqué le post.

Skipper peut avoir besoin d’une thérapie physique et d’une aide à la mobilité en vieillissant. «Nous continuerons à rechercher ses conditions, à surveiller son développement pendant les revérifications et à aider Skipper à rester indolore et confortable pour le reste de sa vie.

