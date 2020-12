Chine: l’amarrage de l’orbite lunaire de Chang’e 5 Aces est nécessaire pour ramener des échantillons de lune à la maison

Deux engins spatiaux chinois ont réussi un amarrage en orbite lunaire pour ramener à la maison les premiers échantillons de la lune depuis plus de 40 ans.

Le véhicule d’ascension Chang’e 5 et le vaisseau spatial orbiteur se sont réunis samedi 5 décembre vers 16 h 42 HNE (21 h 42 GMT, 5 h 42 le 6 décembre heure de Beijing) pour terminer le tout premier rendez-vous robotique et amarrage. en orbite lunaire, annonce du programme d’exploration lunaire en Chine .

Le succès est un énorme pas en avant pour que la Chine puisse livrer sur Terre ce que l’on espère être les plus jeunes échantillons jamais prélevés sur la Lune, et le premier depuis 1976. L’analyse en laboratoire du matériau pourrait expliquer les mystères sur l’histoire de notre plus proche voisin céleste .

Le vaisseau spatial Chang’e 5 à quatre modules lancé le 23 novembre et fait de la Chine troisième atterrissage sur la lune le 1er décembre. La péniche de débarquement a collecté environ 4,4 livres. (2 kilogrammes) d’échantillons peu de temps après. Un véhicule de remontée transportant les échantillons puis soulevé de la lune le 3 décembre et est entré en orbite 6 minutes plus tard.

Mais pour avoir une chance d’acheminer la précieuse cargaison sur Terre, le véhicule d’ascension devait rejoindre et accoster avec l’orbiteur Chang’e 5 en attente. De telles manœuvres n’avaient pas été effectuées de manière robotique en orbite lunaire auparavant et constituaient l’un des nouveaux tests que la mission posait aux ingénieurs chinois.

Image 1 sur 2 A lire : La NASA trouve de l'eau sur la surface ensoleillée de la lune pour la première fois (Crédit d’image: CNSA / CLEP) Image 2 de 2 (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

« En ce qui concerne les tâches spatiales que les humains ont effectuées jusqu’à présent, seules les missions du programme Apollo ont terminé le rendez-vous et l’amarrage en orbite lunaire. Cependant, le rendez-vous et l’amarrage sans équipage n’ont jamais été faits auparavant », Peng Jing, concepteur en chef adjoint du Chang ‘e 5 sonde de l’Académie chinoise de technologie spatiale (CAST), a déclaré aux médias chinois avant la tentative.

« Ce sera la première historique, et ce sera très difficile », a déclaré Peng, ajoutant que la position relative des deux engins spatiaux doit être contrôlée avec une précision d’au moins 5 centimètres.

Les opérations devaient également être automatisées en raison du retard dans la communication sur les quelque 380 000 kilomètres (236 000 miles) entre la Terre et la Lune.

Le succès est également un pas en avant pour les projets d’envoi d’astronautes sur la Lune à l’avenir.

<< Le rendez-vous et l'accostage, ainsi que les mouvements précédents d'atterrissage et de décollage et le mouvement de retour ultérieur, sont également des éléments importants de la mission lunaire habitée. Il a jeté les bases techniques de nos futurs projets d'exploration spatiale mission lunaire », a déclaré Liu Ran, directeur du Centre d'exploration lunaire et de programme spatial de l'Administration spatiale nationale chinoise.

L’arrimage utilisait un mécanisme de préhension d’un côté et une barre horizontale de l’autre. Les échantillons ont été transférés du véhicule de remontée à une capsule de rentrée fixée à l’orbiteur environ 30 minutes après l’accostage. L’orbiteur a depuis largué le véhicule d’ascension et prendra la capsule de rentrée vers la Terre lors de la dernière étape du voyage de 23 jours à Chang’e 5.

Vue en écran partagé à partir du contrôle de mission de l’orbiteur Chang’e 5 amarré et du véhicule d’ascension. (Crédit d’image: CNSA / CLEP)

Cependant, les échantillons lunaires ne rentreront pas immédiatement à la maison. L’orbiteur Chang’e 5 devra attendre en orbite lunaire pendant environ une semaine pour une fenêtre étroite dans laquelle allumer ses moteurs et se diriger vers la Terre.

La manœuvre d’injection trans-terrestre soigneusement chronométrée commencera un voyage de 112 heures qui permettra à l’orbiteur de livrer le module de rentrée sur Terre à l’heure précise afin d’atterrir à Siziwang Banner, Mongolie intérieure – le même site utilisé par le China National. L’Administration spatiale ramènera les astronautes chez eux à bord du vaisseau spatial Shenzhou.

La réentrée et l’atterrissage sont attendus vers le 17 décembre. Alors que les vaisseaux spatiaux revenant de la Lune voyagent plus vite que ceux qui rentrent de l’orbite terrestre basse, comme les voyages depuis la Station spatiale internationale, le module de rentrée Chang’e 5 rebondira sur l’atmosphère une fois pour Aidez-le à ralentir avant de plonger définitivement sur Terre.

La Chine a testé un retour aussi rapide de la lune et une rentrée en 2014 avec la mission de test Chang’e 5 T1.

Si tout se passe bien, les échantillons scellés seront ensuite transférés dans des laboratoires spécialement conçus pour une série de tests radiométriques, isotopiques, de composition et autres afin de découvrir des preuves de leur âge et de ce qu’ils révèlent sur l’histoire de la lune.

