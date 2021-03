Chilling Adventures Of Sabrina Saison 4: SAC DE MÉLANGES…

The Chilling Adventures of Sabrina est une série d’horreur surnaturelle Netflix produite par Roberto Aguirre-Sacasa basée sur la série de bandes dessinées Archie du même nom. Les critiques ont des sentiments mitigés à propos de la quatrième et dernière saison de Chilling Adventures of Sabrina.

Les critiques ne pourraient pas être plus divisés sur Chilling Adventures of Sabrina saison 4, tout comme la façon dont Sabrina Spellman a été divisée en deux personnages dans le drame d’horreur Netflix pour adolescents.

Est-ce, comme le disent certains critiques, la meilleure saison à ce jour? Ou, comme certains l’ont suggéré, est-ce une conclusion décevante et «bon marché»?

LA REVUE:

Sabrina et son équipe s’unissent pour repousser les terreurs de chaque saison, ce qui ressemble plus à un film de mini-purée.

Sabrina est peut-être au centre de la série – après tout, elle est le personnage titulaire – mais Ambrose a toujours été le cerveau dans les coulisses, et maintenant plus que jamais. Cette saison, Chance Perdomo a l’opportunité de briller alors que son personnage puise dans l’immense expérience qu’il a accumulée au fil des siècles.

Même quand Ambrose n’est pas lui-même, c’est le gars de Sabrina, et c’est formidable de le voir obtenir le temps d’écran qu’il mérite vraiment.

Chilling Adventures of Sabrina – La saison 4 est maintenant disponible sur Netflix. pic.twitter.com/XeLHaXcnqm – Mises à jour Netflix. (@NetflxUpdates) 31 décembre 2020

Après quatre saisons d’investissement émotionnel et de soins, Chilling Adventures of Sabrina se termine finalement sur une note bon marché. La fin a du sens, du point de vue de l’intrigue, mais elle manque d’originalité et soutient trop de stéréotypes grossiers pour mériter des éloges.

Même sans les problèmes de rythme et les trous d’intrigue qui affligent le reste de la partie 4, la conclusion de la saison rend difficile à recommander, ce qui est décevant pour les fans de la franchise. La partie 4 est effrayante à son meilleur en termes de visuels, d’acteurs et d’intrigue.

Bien que certains assimilent toujours la réinvention à la période Hart (y compris ce critique), il est important de noter que les deux émissions étaient des bêtes entièrement différentes. Heureusement, Chilling Adventures of Sabrina se termine sur une note positive, avec une finale déchirante qui restera longtemps avec vous.

Les Chilling Adventures of Sabrina n’étaient pas parfaites, mais audacieuses. Il n’a jamais été aussi bien écrit ou créatif dans sa direction que Buffy: The Vampire Slayer, mais Aguirre-Sacasa a tenté de compenser les lacunes avec des scripts queerer et plus excitants.

Étant donné que tous les acteurs semblaient trop s’amuser à plonger dans le camp élevé avec leurs costumes criards et leur eye-liner surabondant, leur réticence à se débarrasser des personnages est quelque peu compréhensible.

Les créateurs de l’émission, comme Sabrina, ont décidé de tout avoir. Ils n’ont jamais vraiment atteint le bon équilibre, mais les regarder essayer était passionnant.

Bande-annonce:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂