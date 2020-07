Chilling Adventures of Sabrina saison 4: date de sortie, distribution, détails des épisodes et tout ce que vous devez savoir!

Chilling Adventures of Sabrina Saison 4 – Chilling Experience of Sabrina is Net, et l’émission de télévision était en streaming sur Netflix. Il est lié à l’horreur surnaturelle. La série est vaguement basée sur un livre intitulé Chilling Adventures of Sabrina d’Archie Comics. Le développeur de cette série est Roberta Aguirre-Sacasa, et les producteurs sont Craig Forrest, Ryan Linderberg et Matthew Barry.

Les aventures effrayantes de Sabrina: Cast

Il n’y a pas d’annonce officielle sur la distribution des célébrités de l’émission. Mais nous pouvons nous attendre à ce que le casting et les personnages actuels reviennent la saison prochaine. La distribution des étoiles de Chilling Adventures of Sabrina comprend:

Kiernan Shipka (Sabrina Spellman)

Ross Lynch (Harvey Kinkle)

Lucy Davis (Hildegarde Antoinette Spellman)

Chance Perdomo (Ambrose Spellman)

Michelle Gomez (Mary Wardwell)

Jaz Sinclair (Rosalind Walker)

Tati Gabrielle (Prudence Blackwood)

Gavin Leatherwood (Nicholas)

Miranda Otto (Zelda Phino Spellman

Lachlan Watson (Théodore Putman)

nous pouvons également nous attendre à voir des acteurs de soutien.

Chilling Adventures of Sabrina saison 4: intrigue

Le récit suit Sabrina Spellman, qui réconcilie sa double nature de mi-sorcière, mi-mortelle tout en combattant les forces perverses qui menacent sa famille et les habitants du monde de la lumière du jour.

En cette saison, nous pourrions voir Sabrina s’occuper de cette situation avec ardeur. Elle a joué le dernier calendrier, ce qui a entraîné la présence de deux Sabrina, l’une qui est en damnation tandis que celle du Groenland. Cette année peut nous en dire plus sur sa vérité et son existence antérieure et «d’où vient-elle?»

Il n’y a pas de nouvelles officielles concernant l’intrigue de l’année 4, mais nous pouvons nous attendre à ce que ce soit plus excitant qu’auparavant.

Chilling Adventures of Sabrina Saison 4 Date de sortie

La saison a débuté au début de 2020 et les passionnés ne peuvent pas attendre la sortie du quatrième épisode. Oui, la saison quatre se passe actuellement déclarée par le géant. Il n’y a pas de date de sortie révélée, et nous nous attendons fortement à ce que la date de lancement ne soit pas spécifique pour 2020. C’est à cause du coronavirus mortel ou même de l’épidémie de COVID-19 qui a fait des ravages dans le monde entier et contribué à la suspension de toutes les tâches de production parce que nous pensons que le tournage de sa quatrième saison n’a pas encore commencé, la troisième étant tombée au début de cette année.

